Памятниками архитектуры станут еще 10 столичных объектов

Фото: M24.ru

10 исторических зданий в Москве включат в реестр объектов культурного наследия. Такое решение приняла рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

Решение по этим объектам комиссия приняла единогласно.

Так, памятником архитектуры станет корпус института инвалидов по адресу улица Острякова, дом 3. Здание было построено в 1929-1931 годах по проекту архитектора Гинзбурга. Статус охраняемого также рекомендовано присвоить ансамблю Миусского трамвайного депо на Лесной улице.

Рабочая группа порекомендовала признать памятникоми архитектуры Московское промышленное училище в память 25-летия царствования Александра II на Миусской площади, особняк Морозова по адресу Гороховский переулок, дом 14, а также главный дом городской усадьбы Чернышовых на Бауманской улице.

Доходный дом Рахманова, построенный в 1899-1902 годах по проекту архитектора Дриттенпрейса, также рекомендовано внести в реестр объектов культурного наследия. Также в реестр включат главный дом городской усадьбы Кононовых на улице Солженицына, хирургическую лечебницу и доходный дом доктора медицины Руднева и доходный дом Ледницкого в Кривоникольском переулке.

Комиссия согласилась с присуждением статуса памятника архитектуры главному дому городской усадьбы купцов Сушкиных-Кеворкова. Однако руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский отметил, что границы территории самого объекта будут еще обсуждаться на рабочей группе.