18 апреля 2015, 16:58

Мэр Москвы

Прах великого княза Николая Романова перезахоронят в парке героев на Соколе

Волонтеры очистят мемориальный парк героев Первой мировой войны

Прах великого князя Николая Николаевича Романова младшего перезахоронят в Мемориальном парке героев Первой мировой войны на Соколе. Об этом сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В преддверии перезахоронения праха великого князя Кибовский принял участие в международной волонтерской акции по благоустройству и уборке территории парка.

"В скором времени здесь состоятся торжественные церемонии, связанной с переносом останков великого князя Николая Николаевича. Их перезахоронят в часовне Спаса Преображения, которая находится в парке. Это великое событие", - заявил Кибовский.

В акции приняли участие более 100 волонтеров. Они привели в порядок территорию Братского воинского кладбища и мемориалы в парке. Перезахоронение произойдет в ближайший месяц.

Великий князь Николай Романов младший - значимая фигура в военной истории. В начале Первой мировой войны, с 1914-го по 1915 год, он был Верховным Главнокомандующим всех сухопутных и морских сил Российской Империи.

В братском некрополе на Соколе похоронены около 17 тысяч человек. В 1930-е года кладбище снесли, а на его месте разбили парк. В последнее десятилетие здесь вновь появились мемориалы и построили часовни.

