Прах великого княза Николая Романова перезахоронят в парке героев на Соколе

Волонтеры очистят мемориальный парк героев Первой мировой войны

Прах великого князя Николая Николаевича Романова младшего перезахоронят в Мемориальном парке героев Первой мировой войны на Соколе. Об этом сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

В преддверии перезахоронения праха великого князя Кибовский принял участие в международной волонтерской акции по благоустройству и уборке территории парка.

"В скором времени здесь состоятся торжественные церемонии, связанной с переносом останков великого князя Николая Николаевича. Их перезахоронят в часовне Спаса Преображения, которая находится в парке. Это великое событие", - заявил Кибовский.

В акции приняли участие более 100 волонтеров. Они привели в порядок территорию Братского воинского кладбища и мемориалы в парке. Перезахоронение произойдет в ближайший месяц.