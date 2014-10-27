Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков вошел в тройку лучших бомбардиров отечественного футбола. Мяч нападающего, забитый в матче "Зенит" - "Мордовия", позволил ему опередить легендарного Никиту Симоняна, сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых".

Теперь на счету Кержакова 161 мяч. Это на гол больше, чем у Симоняна, забившего 160 голов за "Спартак".

Лидером списка является форвард киевского "Динамо" Олег Блохин, отличившийся 267 раз, а второе место удерживает игрок волгоградского "Ротора" Олег Веретенников с 179 голами.

Отметим, что Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России за всю ее историю. Форвард забил 28 мячей, выступая за национальную команду.

Примечательно, что он также забил больше всех мячей за "Зенит" за всю историю существования клуба.