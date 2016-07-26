Форма поиска по сайту

26 июля 2016, 03:02

Шоу-бизнес

Баскетболист Александр Каун объявил о завершении спортивной карьеры

Фото: AP Photo/Ron Schwane

Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российский баскетболист Александр Каун объявил о завершении карьеры, сообщает "Р-Спорт".

В минувшем сезоне Каун стал чемпионом НБА в составе "Кливленда", хотя не появлялся на площадке в плей-офф. В регулярном чемпионате 31-летний баскетболист провел 25 матчей, в среднем набирая 0,9 очка и совершая 1 подбор.

"Меня некоторое время беспокоила травма лодыжки, с каждым годом становилось все хуже и хуже, особенно после переезда в НБА. С местной интенсивностью игры я понял, что не могу больше играть. Думаю, это хорошее время, чтобы уйти", - цитирует Кауна американский портал Kusports.com.

Баскетболист является воспитанником ДЮСШ-6 Томска. После получения среднего образования по обмену поехал учиться в США. Выступал за команды Воздушной академии Флориды, университета Канзаса (2004-2008), московский ЦСКА (2008-2015).

В 2008 году был выбран на драфте НБА клубом "Сиэттл Суперсоникс" под общим 56-м номером. Каун становился чемпионом России (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2013, 2014, 2015), обладателем Промо-кубка Единой лиги ВТБ (2008), Кубка России (2010), финалистом "Финала четырех" Евролиги (2009, 2012), бронзовым призером "Финала четырех" (2010, 2013, 2015).

