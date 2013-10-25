Форма поиска по сайту

25 октября 2013, 12:08

Спорт

Бой Александра Емельяненко и Мирко Крокопа отменен

Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Бой между российским самбистом Александром Емельяненко и хорватом Мирко Крокопом не состоится. Таким образом, матч-реванш между Емельяненко-младшим и Крокопом откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Подробности станут известны позднее. По предварительной информации российского спортсмена отстранили от участия в шоу "Легенда". Поединок между российским бойцом и хорватом должен был состояться 8 ноября.

Емельяненко-младший ранее уже встречался с Крокопом. Бой состоялся 15 августа 2004 года. Победу нокаутом в первом раунде одержал хорватский спортсмен.

Отмена запланированного ранее поединка произошла на фоне скандала, который разгорелся вокруг Александра Емельяненко.

23 октября спортсмен подрался с компанией отдыхавших в кафе на Восточной улице. В результате один из участников конфликта вынужден был обратиться за медицинской помощью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

