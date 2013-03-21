Александр Емельяненко решил продолжить спортивную карьеру

Александр Емельяненко. Фото: emelyanenko.com

Известный самбист Александр Емельяненко решил возобновить спортивную карьеру. Первый бой после возвращения на ринг Емельяненко проведет 25 мая.

"Я решил, что хочу снова выступать на ринге и своими выступлениями популяризировать этот вид спорта среди детей и юношей", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте спортсмена.

По словам Емельяненко, ближайшие полтора года он будет выступать в двух организациях - PROFC и "Легенда". Поединок, который состоится 25 мая пройдет в рамках бойцовского шоу "Легенды".

Противник самбиста пока не определен. Впрочем, Емельяненко заявил, что у него уже запланировано много поединков.

За свою карьеру Емельяненко-младший провел 27 боев, в которых одержал 21 победу.

В декабре прошлого года самбист устроил пьяный дебош на борту самолета Москва-Барнаул. Спортсмен приставал к пассажирам, курил и требовал принести ему водки. Спустя четыре дня после этого инцидента промоутерская компания M1 Global расторгла контракт с Емельяненко, мотивировав это постоянными нарушениями условий соглашения со стороны самбиста.

После этого Емельяненко объявил о завершении спортивной карьеры.