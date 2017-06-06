Аль Пачино сыграет легендарного футбольного тренера Джо Патерно

Фото: ТАСС/PA Photos/Dennis Van Tine

Голливудский актер Аль Пачино сыграет знаменитого тренера по американскому футболу Джо Патерно, сообщает Variety. Съемками байопика занимается телеканал HBO, режиссером выступит Барри Левинсон ("Человек дождя", "Вечный мир").

Джозефа Винсента Патерно, умершего в 2012 году на 85-м году жизни, часто называют последней легендой американского спорта. Впрочем, за пределами США он никогда не был известен Патерно тренировал студенческую футбольную команду Пенн-Стейт в течение 46 лет.

Перед самой смертью имя Патерно оказалось практически в эпицентре скандала. В 2011 году помощника тренера Джерри Сандаски обвинили в растлении несовершеннолетних футболистов колледжа. На тот момент речь шла о восьми жертвах не старше 15 лет, сейчас они исчисляются десятками. Патерно пришлось оставить пост тренера из-за того, что он не проинформировал полицию.

Название фильма пока неизвестно, как и другие детали, однако, согласно логлайну фильма, приведенному Variety, фильм расскажет о последнем годе жизни Патерно – сюжет будет строиться вокруг скандала с Джерри Сандаски.

Для Аль Пачино это будет не первое сотрудничество с HBO. Он снимался в телепроектах "Вы не знаете Джека" и "Фил Спектор", режиссером которых также выступил Левинсон. В 2014 году на экраны вышел фильм Барри Левинсона "Унижение" по одноименному роману Филипа Рота, в котором Аль Пачино сыграл стареющего актера, потерявшего грань между игрой и реальностью.