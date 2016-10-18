Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 12:40

Общество

Активные граждане СВАО оценят расположение флагманского центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новое голосование "Активного гражданина" поможет узнать, как относятся жители СВАО к открытию флагманского центра госуслуг "Мои документы" в ТЦ "Золотой Вавилон" по улице Декабристов, сообщает пресс-служба проекта.

Торговый центр находится рядом с метро "Бибирево" и полностью оснащен для доступа маломобильных категорий граждан. Специалисты госуслуг считают, что такое расположение флагманского центра будет максимально удобным для жителей района – отправившись за покупками, они смогут получить все необходимые документы.

Ранее жители ЮЗАО также выбрали место для открытия флагманского центра. Его было решено расположить в ТЦ "Спекрт" по адресу Новоясеневская улица, дом 1.

Центры "Мои документы" – это сеть из 127 офисов, которые собрали в одном месте 170 госуслуг. Большинство из них предоставляется экстерриториально – без привязки к месту регистрации посетителя.

Ежедневно в центры обращается более 70 тысяч горожан. При этом среднее время ожидания приема у специалиста составляет три минуты.

"Мои документы" открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

Сайты по теме


Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
Активный гражданин центры «мои документы»

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика