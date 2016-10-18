Активные граждане СВАО оценят расположение флагманского центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новое голосование "Активного гражданина" поможет узнать, как относятся жители СВАО к открытию флагманского центра госуслуг "Мои документы" в ТЦ "Золотой Вавилон" по улице Декабристов, сообщает пресс-служба проекта.

Торговый центр находится рядом с метро "Бибирево" и полностью оснащен для доступа маломобильных категорий граждан. Специалисты госуслуг считают, что такое расположение флагманского центра будет максимально удобным для жителей района – отправившись за покупками, они смогут получить все необходимые документы.

Ранее жители ЮЗАО также выбрали место для открытия флагманского центра. Его было решено расположить в ТЦ "Спекрт" по адресу Новоясеневская улица, дом 1.