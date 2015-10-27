В Академии фотографии научат делать грим из подручных материалов

Фото: Мария Лебедева

31 октября в Академии Фотографии пройдет мастер-класс по созданию образа и его фотосъемке "Делаем профессиональный грим на Хэллоуин из подручных материалов".

Гостей научат подбирать материалы, изготавливать простую бутафорию, а также расскажут о техниках трансформации лица и тела. Все желающие узнают, как правильно работать с накладными деталями, как создавать образ для фотосессии и многое другое.

Мастер-класс проведут визажист-гример, стилист, фотограф, дизайнер и костюмер.