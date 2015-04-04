Фото: ТАСС

Казанский "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова в пяти матчах разобрались с "Сибирью".

В пятом поединке на льду шла упорная борьба. В основное время матча забить так никому и не удалось. Судьба поединка, а с ним и всей серии, решилась в овертайме.

На 67-й минуте Михаил Глухов поразил ближний угол ворот "Сибири" и принес своей команде победу.

Таким образом, "Ак Барс" может готовиться к финальной серии, пока его потенциальные соперники - ЦСКА и СКА - бьются за вторую путевку в финал.

В настоящее время счет в серии ЦСКА - СКА - 3:2 в пользу столичных хоккеистов. Следующий поединок серии состоится 5 апреля в Санкт-Петербурге.