13 июля 2015, 11:05

Шоу-бизнес

Агния Дитковските дебютирует в Театре Булгакова

Фото: m24.ru

18 июля актриса Агния Дитковските, известная своим киноработами ("Жара", "На игре", "Борис Годунов"), впервые сыграет на сцене Театра Булгакова в постановке Сергея Алдонина "Заговор по-английски".

Алдонин ввел Дитковските на роль королевы Анны. Актрисе придется надеть пышный наряд и вжиться в роль слабой женщины, подверженной влиянию вельмож.
Спектакли, в которых она участвовала ранее – "Продавец игрушек" (реж. Ю.Васильев), "Вероника решает умереть" по П. Коэльо (реж. Ю.Васильев), "Дракон" по Шварцу (реж. В.Мирзоев).

Спектакль "Заговор по-английски" создан по пьесе "Стакан воды" Эжена Скриба. В остальных ролях: Татьяна Лютаева, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Сергей Алдонин.

Место: Театр Булгакова

Время: 19.00

Агния Дитковските Сергей Алдонин Театр Булгакова

