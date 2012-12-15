Компания "АэроСвит" возобновляет полеты в Шереметьево

Авиакомпания "АэроСвит" и Шереметьево урегулировали вопросы о расчетах по обязательствам авиакомпании перед аэропортам. "АэроСвит" возобновляет полеты в Шереметьево.

Первыми рейсами, которые примет столичный аэропорт после трехдневного перерыва в обслуживании "Аэросвит", станут дневной рейс Киев - Москва и обратный Москва - Киев.

В своем заявлении компания поблагодарила партнеров - "Аэрофлот" и "Международные авиалинии Украины" - за помощь в перевозке пассажиров отмененных рейсов "АэроСвита".

Зимой "АэроСвит" ежедневно выполняет в Шереметьево четыре рейса из Киева и два из Днепропетровска.

Обслуживание украинского перевозчика было прекращено 11 декабря. Долг украинской авиакомпании составил почти 170 млн рублей.