Улетело навсегда: как изменятся цены на авиабилеты после ухода "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

После банкротства "Трансаэро" авиакомпании установят рыночные, а не демпинговые цены на перелеты, считают опрошенные m24.ru эксперты. По их данным, цены на билеты уже растут, а москвичи отказываются от перелетов по многим популярным направлениям.

"С уходом "Трансаэро" начнется не повышение цен, а прекращение демпинга, который и привел авиакомпанию к негативным последствиям. Многие перевозчики из-за постоянного снижения цен летали себе в убыток, теперь же цены будут корректироваться под инфляцию и операционную прибыльность", – пояснил Горин.

С 26 октября деятельность "Трансаэро" остановлена приказом Росавиации. Перевозка клиентов авиакомпании будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

Из-за ухода "Трансаэро" повысились цены на авиабилеты

По мнению директора ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко, цены на авиаперелеты уже выросли.

"Все зависит от авиационных властей, от того, как они будут выходить из ситуации. Однако уже сейчас интернет пестрит сообщениями о резких скачках цен. Сразу после ухода "Трансаэро" 26 октября власти дальневосточных регионов в открытых обращениях начали просить о помощи. С другой стороны, по тем маршрутам, где на место единственного "Трансаэро" приходит несколько компаний, ситуация с ценами меняется в лучшую сторону. К примеру, в Магадан пришли сразу три авиаперевозчика, а цены стали ниже", – подчеркнул Осауленко.

Он добавил, что на маршрутах, где просто произойдет замена одного перевозчика на другого, без развития конкуренции цены будут только расти. После ухода "Трансаэро" существенно упали объемы перевозок, спрос сильно превысил предложение. Это при том, что со многими регионами существует только авиасообщение.

"Уход "Трансаэро" отразился и на москвичах. У нас есть массовые направления, к примеру, южное, куда летали две отечественные компании. Теперь остался только "Аэрофлот", мгновенно упал объем перевозок и изменились цены. Как правило, после летнего сезона цены на перелеты всегда падают, но мы же сейчас видим, что снижения нет. При этом новых тарифов авиакомпании не вводят", – закончил Осауленко.

Отметим, что сразу после ухода самолетов "Трансаэро" социальные сети заполнили сообщения о повышении цен на перелеты. Москвичи, постоянно летающие на Дальний Восток, обнаружили, что уже на первые числа ноября билетов эконом класса на прямые рейсы не достать. Их стоимость составляет 9 тысяч рублей. А рейс с пересадкой выходит в среднем на 20 тысяч рублей дороже. Обнаружился дефицит и на обратные перелеты.