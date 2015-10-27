"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Магадан вместо "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" будет вместо "Трансаэро" летать из Москвы в Магадан, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полеты в Магадан авиаперевозчик будет выполнять один раз в неделю из Шереметьева на воздушных судах Аirbus A330. Кроме "Аэрофлота", на это направление пришли еще две авиакомпании: "Икар" и "ВИМ-Авиа". Они также будут перевозить пассажиров с билетами "Трансаэро".

Напомним, с 0.00 26 октября авиакомпания "Трансаэро" прекратила свое существование – деятельность перевозчика остановлена приказом Росавиации. Перевозчик накопил порядка 250 миллиардов рублей долга, и его решили обанкротить. Среди основных кредиторов назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.