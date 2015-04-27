Сегодня в СМИ: налоговые льготы и донорство органов

Фото: М24.ru

Взрослых могут сделать донорами после смерти по умолчанию

Минздрав в ближайшее время внесет в правительство новый законопроект о донорстве. Предполагается разрешить посмертно брать для трансплантации органы у детей с согласия родителей. А взрослые по умолчанию будут считаться согласными стать донорами после смерти.

В правительстве считают эти изменения необходимыми, так как в вопросе пересадки органов Россия отстала от Европы на 20 лет. Экспертов же беспокоит то, что новый законопроект может привести к риску недодачи реанимационной помощи пациентам. Также вызывает недоверие тот момент, что волеизъявление граждан на отказ или согласие дать свои органы на трансплантацию будут рассматривать уполномоченные, сообщает РБК.

Средства из НПФ могут вложить в строительство моста через Керченский пролив

Механизм привлечения денег на строительство моста через Керченский пролив находится на стадии обсуждения между правительством и негосударственными пенсионными фондами. Пока нет четкого понимания, как это сделать; говорят о выпуске инфраструктурных облигаций под гарантии государства. Но поскольку мост планируется сделать бесплатным, возникает вопрос, откуда будут получать доходы НПФ, передает РБК.

"Аэрофлот" запретит онлайн-агентствам делать скидки на свои билеты

С 27 апреля онлайн-агентства больше не смогут продавать билеты "Аэрофлота" по ценам ниже тарифов, установленных группой. Те, кто нарушит этот запрет, будут отключены от сервисов "Аэрофлота" без предупреждения. Именно так авиакомпания будет бороться с мошенниками и демпингованием цен, пишет РБК.

Собственники зданий в Москве получат налоговую льготу

Сергей Собянин направил в гордуму проект поправок в закон о налоге на имущество организаций, предусматривающий льготу для некоторых собственников недвижимости. Налог может быть снижен на 75 процентов, если менее 20 процентов площади отдано под офисы, объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Срок льготного налогообложения – 5 лет, сообщают "Ведомости".

Москва будет предоставлять землю под масштабные проекты без торгов

Столичные власти приняли решение о выделении масштабных приоритетных проектов. Поправки об этом внесены в городской закон о землепользовании 1 апреля. К таким проектам может быть отнесено строительство Третьего пересадочного контура и Малого кольца железной дороги. Заместитель мэра по строительству Марат Хуснуллин считает, что такая мера поможет развивать территории более эффективно. "Когда на одной территории есть несколько интересантов, сложно организовать максимально выгодный для города проект", – передает его слова газета "Ведомости".

В эвакуации усмотрели нарушение прав человека

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) поддержал законопроект, существенно ограничивающий права властей по использованию эвакуаторов. Правозащитники согласны с тем, что можно перемещать лишь машины, оставленные на тротуаре, трамвайных путях, в тоннелях, а также в других случаях, определенных ПДД. При этом, по их мнению, целесообразно эвакуировать автомобиль не на штрафстоянку, а по возможности "в ближайшее место", где машина не будет создавать препятствий движению, передает "Коммерсант".

Топ-менеджеры МАСТ-банка заключены под домашний арест

Член совета директоров МАСТ-банка Евгений Ростовцев и банкир Саркис Мейбатов арестованы. Они обвиняются по статье "Незаконная банковская деятельность". Через подставные фирмы они выводили деньги фиктивных клиентов на счета МАСТ-банка за комиссию 6,5 процента от каждой транзакции. Всего незаконно было обналичено 8,8 миллиарда рублей, говорится в "Коммерсанте".

Россельхоз может наложить эмбарго на реэкспорт растительной продукции из ЕС

Если Россельхознадзор решит ввести запрет на реэкспорт растительной продукции из стран Евросоюза, то в первую очередь эмбарго наложат на голландские тюльпаны, а также цветы, которые привозят в Россию транзитом из Нидерландов. Запрет на реэкспорт болгарской растительной продукции уже действует, пишет "Российская газета".

Россия также планирует ввести предварительные уведомления на реэкспорт яблок из стран ЕС, попавших под продовольственное эмбарго. Будут проверяться сертификаты страны-производителя, может быть затребована информация, каким судном яблоки прибыли в Европу.

Названы товары, которые сейчас выгодно покупать

В апреле цены на некоторые товары и услуги рухнули на 10-20 процентов из-за укрепившегося рубля. Подешевели овощи и фрукты, авто, турпутевки, одежда и бытовая техника, сообщает "Российская газета". Стоимость одежды некоторых зарубежных брендов снизилась на 20 и более процентов. На 10 процентов подешевели и популярные у россиян мобильные телефоны. 38 из 49 автомобильных брендов, представленных в России, снизили цены на 4-17 процентов.

Минобрнауки просит поддержать развитие дополнительного образования детей

Дмитрий Медведев заявил, что нужно искать дополнительные деньги для развития дополнительного образования. Развивать его можно через государственно-частное партнерство, потому что государство само по себе с этим не справится, передает мнение премьера "Российская газета".