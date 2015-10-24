Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 103 рейса на 25 октября, их выполнят авиакомпании группы "Аэрофлот".

"Остальные рейсы авиакомпании "Трансаэро" 25 октября предварительно выполняются по расписанию. В случае, если рейсы будут отменены, call-центр авиакомпании "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение. Также для удобства пассажиров на сайте "Трансаэро" запущен сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед", - сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться под кодом SU.

Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Напомним, накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.

Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.

Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.