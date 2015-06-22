"Аэрофлот" может перевести свои дочерние компании под единый бренд

Фото: ТАСС/ Юрий Машков

Авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время может перевести все дочерние компании, за исключением низкобюджетного перевозчика "Победа", под единый бренд, сообщил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Премиум-сегмент останется за "Аэрофлотом", будет наращиваться объем низкобюджетного перевозчика и сокращаться объем средней части (ценового диапазона – M24.ru). Пассажир будет выбирать либо сервис низкобюджетный. Это не значит, что компании "Россия", "Донавиа", "Оренбургские авиалинии" или "Аврора" прекратят свое существование.

Есть варианты перевода их под единый бренд. К сожалению, кризис вмешался в этот процесс и мы до конца не чувствуем рынок", – сказал Савельев.

Окончательное решение по развитию дочерних перевозчиков "Аэрофлот" примет по итогам летнего сезона и в зависимости от эффективности для авиакомпаний, принимаемых правительством РФ мер поддержки, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее гендиректор компании заявлял, что группа "Аэрофлот" через два-три года может состоять из двух компаний: премиум и лоукост-сегмента, "Аэрофлота" и "Победы" соответственно.

Добавим, что в настоящее время в группу "Аэрофлот" входит как сама авиакомпания, так и ее дочерние общества-перевозчики "Россия", "Победа", "Аврора", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии". В 2014 году они перевезли в общей сложности 34,7 миллиона пассажиров.