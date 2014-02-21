"Аэрофлот" разрешил вернуть билеты в Киев, оформленные до 22 февраля

"Аэрофлот" разрешил пассажирам вернуть билеты в Киев

Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила своим клиентам вернуть билеты в Киев, оформленные до 22 февраля включительно. На такой шаг российский национальный перевозчик пошел из-за массовых беспорядков в столице Украины, которые начались 18 февраля на волне кризиса власти в стране.

Как сообщает в пятницу Транспортная клиринговая палата (ТКП), вернуть билеты можно сделать в местах их приобретения. Правило вынужденного возврата действует по отношению к рейсам под кодом SU, в Киев или из Киева, с датами вылета с 22 февраля по 30 марта 2014 года.

Согласно Федеральным авиационным правилам, возврат билетов считается вынужденным, если рейс был задержан, отменен или перенесен, а также если был изменен маршрут рейса, или на нем не оказалось свободных мест. Кроме того, может считаться вынужденным возврат по другим причинам, в которых виновата авиакомпания или которые она может признать уважительными.

При вынужденном отказе от полета и вынужденном изменении даты вылета с пассажира деньги не взимаются.