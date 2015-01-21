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Авиа и аэропорты

21 января 2015, 19:59

"Аэрофлот" и S7 предложили перевезти пассажиров UTair

Аэрофлот S7 авиа и аэропорты UTair

Фото: M24.ru

Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) обратились с письмом к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, в котором сообщили о готовности перевезти пассажиров авиакомпании UTair в случае остановки ее деятельности.

В письме, на которое ссылается "Интерфакс", "Аэролот" и S7 выражают озабоченность тем, что UTair "несколько лет проводила политику бессистемной экспансии на фоне растущего рынка, не уделяя должного внимания вопросам эффективности бизнеса".

По мнению авиакомпаний, правительственные меры по предоставлению UTair госгарантий не смогут вывести перевозчика из кризиса.

S7 и "Аэрофлот" отмечают, что данная ситуация может навредить рынку внутренних авиаперевозок. В связи с этим компании предлагают взять на себя на безвозмездной основе обязательства по перевозке пассажиров UTair в случае если деятельность авиаперевозчика будет приостановлена.

"Более 80% пассажиров могут быть приняты на регулярные рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" и группы компаний S7. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность воспользоваться услугами других авиакомпаний либо альтернативными видами транспорта", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что до конца зимы авиакомпания UTair отменила рейсы из Москвы в шесть российских городов. Самолеты перевозчика не будут летать в Казань, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград. Рейсы отменяются из-за снижения спроса на этих направлениях.

Кроме того, сообщалось об отмене регулярных рейсов UTair из Москвы в Екатеринбург и Новосибирск.

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В настоящее время UTair находится в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что авиаперевозчики, в частности UTair и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

Вице-премьер ранее заявлял, что правительство рассматривает два вариант поддержки авиакомпаний. Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов. При этом он подчеркивал, что поработать надо и самим авиакомпаниям. В частности, они должны рационализировать парк, маршруты, снижать издержки, чтобы выйти на операционную безубыточность хотя бы через несколько месяцев.

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