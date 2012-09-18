Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за тумана, накрывшего Барнаул, аэропорт имени Титова не смог принять утренние рейсы из Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на справочную аэропорта.

В частности, приземлиться не смогли рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" (СУ1430, СУ1432), "Сибирь" (S7217), "ЮТэйр" (ЮТ467), следующие из столицы. Самолеты ушли на запасные аэродромы в новосибирский аэропорт "Толмачево" и аэропорт Кемерово.

Как пояснили в справочной, на данный момент рейс S7217 принят в Барнауле, ЮТ467 должен прибыть в 11.00 по местному времени (8.00 по московскому времени).