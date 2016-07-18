Из Стамбула в Москву вылетел рейс "Аэрофлота" с оставшимися в Турции туристами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ночь на понедельник из аэропорта Стамбула вылетел самолет "Аэрофлота" который перевозит российских туристов, застрявших в Турции из-за отмены по требованию Росавиации рейсов 16-17 июля, сообщает РИА Новости.

В воскресенье авиакомпания выполнила рейс SU2134 в Стамбул без пассажиров на борту. Обратным рейсом SU2135, назначенным на 18 июля в 2.30 по местному времени планировалось вывезти пассажиров отмененных рейсов.

Согласно информации портала Flightradar24 рейс вылетел в 3.15. Как сообщает онлайн-табло аэропорта Шереметьево, приземление самолета в Москве ожидается в 6.07.

В понедельник 18 июля по такой же схеме в Анталью вылетит рейс SU 2142 без пассажиров на борту. Рейсом SU 2143 18 июля будут вывезены пассажиры с билетами Аэрофлота из Анталии в Москву на 16-18 июля.

16 июля Росавиация временно приостановила полеты в Турцию. Регулярное авиасообщение прервано до нормализации обстановки в этой стране. Вывоз граждан России из Турции будет проводиться авиакомпаниями каждого из государств.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Турции произошла попытка государственного переворота, которая провалилась. Войска, лояльные президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану разоружили мятежников.