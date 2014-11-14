"Аэрофлот" вернул TEZ Tour в систему бронирования билетов

Фото: Александр Авилов/M24.ru

"Аэрофлот" вновь подключил TEZ Tour к системе бронирования билетов, сообщил M24.ru глава туроператора Владимир Каганер.

"Цифра в 30 миллионов рублей, которая была обозначена как сумма нашего долга перед "Аэрофлотом", представляет собой не более чем текущую задолженность, то есть краткосрочную. Наш оборот с ними значительно превышает эту сумму, поэтому поводом для прекращения сотрудничества это быть не могло", – отметил Каганер.

Напомним, 13 ноября "Аэрофлот" отключил TEZ Тour от системы бронирования из-за долга в 30 миллионов рублей и отсутствия банковской гарантии. Представители перевозчика, комментируя ситуацию, отметили, что банковская гарантия должна быть у всех агентов, работающих с ним. Срок гарантии TEZ Tour закончился 2 ноября.

Как рассказал M24.ru председатель городского комитета по туризму Сергей Шпилько, заявок от москвичей – клиентов TEZ Tour – по поводу проблем с билетами не поступало.

Ранее глава TEZ Tour заявлял, что у фирмы нет долгов перед "Аэрофлотом", а причиной отключения от системы бронирования он называл отказ предоставить жесткие гарантии по заполнению самолетов на зимний период. Туроператор, напомним, объявил о сокращении количества зимних путевок в два раза. По словам совладельца компании Александра Буртина, это коснется вылетов за рубеж из российских регионов. В частности, TEZ Tour продаст меньше путевок из регионов в Таиланд. Также сократится предложение по поездкам на европейские горнолыжные курорты.