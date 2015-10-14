"Аэрофлот" перевезет клиентов "Библио Глобуса" только в Египет и Доминикану

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" будет перевозить клиентов туроператора "Библио Глобус" с билетами "Трансаэро" только по направлениям Москва – Хургада, Москва – Шарм-эль-Шейх и Москва – Пунта-Кана. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 25 октября по 15 декабря группа "Аэрофлот" обеспечит перевозку пассажиров "Трансаэро" – клиентов туроператора "Библио Глобус" – на воздушных судах авиакомпании "Оренбургские авиалинии" по направлениям: Москва – Хургада, Москва – Шарм-эль-Шейх, Москва – Пунта-Кана в объеме, который будет определен соглашением между компаниями "Оренбургские авиалинии" и "Библио Глобус", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что билеты на другие маршруты, продаваемые туроператорами с указанием рейсов "Трансаэро", перевозкой обеспечены не будут.

Авиакомпании начали делить сети компании "Трансаэро"

Ранее Владимир Путин потребовал прервать продажу авиабилетов "Трансаэро" через турфирмы. Он заявил, что компании, которые продолжают это делать, берут риски на себя.

Напомним, что авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

На данный момент "Аэрофлот" перевез более 1,7 миллиона клиентов "Трансаэро". До 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.