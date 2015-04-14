Лишний пассажир: авиакомпании предложили легализовать овербукинг

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс России с просьбой легализовать овербукинг. Если решение будет принято, авиакомпании смогут на законных основаниях продавать билетов больше, чем мест на рейсе.

За легализацию овербукинга выступает руководство "Аэрофлота". "Продавая 145-147 билетов на самолет, в котором 140 мест, мы гарантируем заполнение", – заявил в интервью телеканалу "Россия 1" гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

Впрочем, не все участники авиарынка поддерживают легализацию овербукинга – представители отдельных авиакомпаний высказываются против инициативы.

Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что эта мера повысит конкурентоспособность российских авиакомпаний на международном рынке и окажет положительное влияние на тарифы. "Я считаю, что овербукинг надо узаконить", – подчеркнул он.

У легализации овербукинга есть и обратная сторона, отмечает источник M24.ru в авиационной отрасли. "Если решение будет принято однобоко, без установления ответственности для авиакомпаний, то это может привести к злоупотреблению со стороны перевозчиков", – сказал он.

В Европе практикуется следующая схема: пассажирам объявляют о том, что мест в самолете меньше, чем проданных билетов, и предлагают улететь другим рейсом с выплатой компенсации, размер которой обычно составляет от 320 до 350 евро в зависимости от длительности полета. Чаще всего добровольцы, готовые улететь другим рейсом и одновременно получить компенсацию (ее выдают сразу на руки), находятся сами собой.

История вопроса По статистике на рейс не приходят в среднем 5 процентов пассажиров. В связи с этим авиакомпании продают чуть больше авиабилетов, чем мест в самолете, повышая таким образом окупаемость рейса. В некоторых странах, например в США, это узаконено.

В России "лишний" пассажир сейчас может получить компенсацию только через суд, собрав для этого доказательную базу. Максимум, что ему может предложить авиакомпания помимо вылета другим рейсом – это питание и проживание в отеле на время ожидания.

Часто овербукинг происходит в связи с тем, что на рейс приходит пассажир с дорогим билетом, который можно использовать в течение определенного времени. "Есть дорогие тарифы, позволяющие приходить на рейс в любой день, когда есть вылет, в течение определенного времени", – пояснил Олег Пантелеев. В этом случае другому пассажиру, купившему более дешевый билет, элементарно может не хватить места.

По словам Пантелеева, у многих зарубежных авиакомпаний овербукинг – это продуманный элемент коммерческой политики, основанный на точном расчете и прогнозе. На основании статистических данных по загрузке рейсов составляет прогноз – сколько человек придет на рейс, а сколько – сдаст билеты или просто не полетит. "Есть наработанные методики, программно-аналитические комплексы", – отметил Олег Пантелев.

А овербукинг в России – это форс-мажор, который периодически возникает на наиболее загруженных линиях, в частности во время проведения каких-либо крупных мероприятий. Также ситуация с "перезагруженностью" рейса может возникать в тех случаях, когда неисправный самолет приходится заменять бортом меньшей вместимости.