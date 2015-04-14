Лишний пассажир: авиакомпании предложили легализовать овербукинг

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс России с просьбой легализовать овербукинг. Если решение будет принято, авиакомпании смогут на законных основаниях продавать билетов больше, чем мест на рейсе.
За легализацию овербукинга выступает руководство "Аэрофлота". "Продавая 145-147 билетов на самолет, в котором 140 мест, мы гарантируем заполнение", – заявил в интервью телеканалу "Россия 1" гендиректор перевозчика Виталий Савельев.
Впрочем, не все участники авиарынка поддерживают легализацию овербукинга – представители отдельных авиакомпаний высказываются против инициативы.
Глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отмечает, что эта мера повысит конкурентоспособность российских авиакомпаний на международном рынке и окажет положительное влияние на тарифы. "Я считаю, что овербукинг надо узаконить", – подчеркнул он.
У легализации овербукинга есть и обратная сторона, отмечает источник M24.ru в авиационной отрасли. "Если решение будет принято однобоко, без установления ответственности для авиакомпаний, то это может привести к злоупотреблению со стороны перевозчиков", – сказал он.
В Европе практикуется следующая схема: пассажирам объявляют о том, что мест в самолете меньше, чем проданных билетов, и предлагают улететь другим рейсом с выплатой компенсации, размер которой обычно составляет от 320 до 350 евро в зависимости от длительности полета. Чаще всего добровольцы, готовые улететь другим рейсом и одновременно получить компенсацию (ее выдают сразу на руки), находятся сами собой.
История вопросаПо статистике на рейс не приходят в среднем 5 процентов пассажиров. В связи с этим авиакомпании продают чуть больше авиабилетов, чем мест в самолете, повышая таким образом окупаемость рейса. В некоторых странах, например в США, это узаконено.
В России "лишний" пассажир сейчас может получить компенсацию только через суд, собрав для этого доказательную базу. Максимум, что ему может предложить авиакомпания помимо вылета другим рейсом – это питание и проживание в отеле на время ожидания.
Часто овербукинг происходит в связи с тем, что на рейс приходит пассажир с дорогим билетом, который можно использовать в течение определенного времени. "Есть дорогие тарифы, позволяющие приходить на рейс в любой день, когда есть вылет, в течение определенного времени", – пояснил Олег Пантелеев. В этом случае другому пассажиру, купившему более дешевый билет, элементарно может не хватить места.
По словам Пантелеева, у многих зарубежных авиакомпаний овербукинг – это продуманный элемент коммерческой политики, основанный на точном расчете и прогнозе. На основании статистических данных по загрузке рейсов составляет прогноз – сколько человек придет на рейс, а сколько – сдаст билеты или просто не полетит. "Есть наработанные методики, программно-аналитические комплексы", – отметил Олег Пантелев.
А овербукинг в России – это форс-мажор, который периодически возникает на наиболее загруженных линиях, в частности во время проведения каких-либо крупных мероприятий. Также ситуация с "перезагруженностью" рейса может возникать в тех случаях, когда неисправный самолет приходится заменять бортом меньшей вместимости.
История вопросаПосле того как российским авиакомпаниям разрешили продавать "невозвратные" билеты (более дешевые билеты, которые нельзя сдать), отслеживать количество пассажиров, которые отказываются лететь, стало сложнее.
Теперь пассажир может просто не явиться на рейс, так как сдавать билет не имеет смысла.