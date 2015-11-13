"Аэрофлот" заменит "Трансаэро" на маршруте Москва – Дели – Сингапур

Фото: ТАСС/Юрий Машков

"Аэрофлот" назначена регулярным перевозчиком вместо "Трансаэро" на на линии Москва-Дели-Сингапур и обратно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю.

Ранее m24.ru сообщало, что "Аэрофлот" получил временный допуск на 56 маршрутов компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие. Также перевозчики доставят пассажиров с билетами "Трансаэро" на Пхукет, в Гоа, Дубай, на Ибицу и в Анталью.

Кроме того, рейсы из Москвы в Вену, Зальцбург, Прагу, Париж и Мадрид вместо "Трансаэро" будет выполнять авиакомпания "Россия".

Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября.

Накануне стало известно, что "Аэрофлот" полностью выполнил задачу по перевозке пассажиров "Трансаэро".

"С начала сентября 2015 года перевезено более 1,87 миллиона пассажиров "Трансаэро", остальные пассажиры с датой полета до 15 декабря 2015 года перебронированы на рейсы "Аэрофлота" и других российских перевозчиков", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Люди, купившие билеты с вылетом после 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.