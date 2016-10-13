Самолет "Аэрофлота" в аэропорту Женевы обследуют на наличие бомбы

Самолет "Аэрофлота", который должен был вылететь из Женевы в Москву (рейс №2381 с вылетом в 12:35 по местному времени), обследуют на предмет наличия взрывного устройства, сообщает телеканал "Москва 24".

В полицию Женевы в 14:00 позвонили и сообщили, что на борту воздушного судна заложена бомба. Было принято решение о проведении оперативно-следственных мероприятий.

Пассажиров вывели из самолета Airbus A320. Самолет рассчитан на 140 человек. Их отправят в Москву другим рейсом на самолете большей вместимости.

По предварительной информации, полицейские задержали звонившего и уже допрашивают его.

Рейс №2381 вылетит в Москву, аэропорт Шереметьево, в 22:10 по местному времени, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".