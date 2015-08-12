Хакеры атаковали участников бонусной программы "Аэрофлота"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Аккаунты участников бонусной программы "Аэрофлот Бонус" подверглись хакерской атаке. Авиакомпании удалось ее оперативно заблокировать, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Несмотря на то, что начало атак пришлось на выходной день, нам удалось оперативно заблокировать мили участников на списание, и злоумышленникам не удалось воспользоваться ими", – заявил представитель "Аэрофлота".

Из-за атаки на личные кабинеты участников программы "Аэрофлот Бонус" авиакомпания проводит ряд мероприятий для обеспечения безопасности счетом клиентов и сохранения накопленных миль. Так, осуществляется временная блокировка миль на списание со счетов участников, чьи личные кабинеты подверглись атаке.

Как сообщил агентству один из участников программы "Аэрофлот Бонус", рано утром в воскресенье ему пришло СМС о входе в его аккаунт, однако списания миль не произошло.

Добавим, 10 апреля сайт крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa подвергся хакерской атаке. Целью злоумышленников было получение доступа к личным данным клиентов перевозчика.

Киберпреступники смогли украсть информацию со страниц единичных пользователей, но масштабной утечки данных удалось избежать.