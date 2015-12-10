ФАС вынесла предупреждение "Аэрофлоту" из-за роста цен на билеты

ФАС вынесла предупреждение руководству "Аэрофлота" за высокие тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла устное предупреждение авиакомпании "Аэрофлот" из-за роста цен на авиабилеты, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам начальника управления контроля на транспорте ФАС России Дмитрия Рутенберга, общий уровень цен на авиаперевозки кратно вырос по сравнению с показателями прошлого года. Антимонопольщики напрямую связывают это с уходом с рынка "Трансаэро".

"Устное предупреждение означает, что на встрече мы им сообщили о том, что внимательно следим и расследуем их действия, пытаемся разобраться в причинах. Наверное, речь идет о всех маршрутах компании потому, что поднялся общий уровень цен, – сказал Рутенберг. – Далее рассчитываем, что авиакомпания, услышав "сигнал" для рынка, остановится и дальнейшего роста не будет происходить".

Он также отметил, что ФАС примет меры только, если в дальнейшем продолжится рост цен. При этом проверка авиакомпании не выявила никаких экономических обоснований для увеличения стоимости авиаперевозок.

"Может быть, курсовая разница может на чем-то сказаться. Скачек цен на топливо не было, аэропортовые услуги не росли в таком размере, чтобы вызвать кратное увеличение. Сейчас с высвобождением персонала "Трансаэро" с кадрами также проблем не было. При этом по некоторым направлениям, особенно дальневосточным, рост цен очень существенный", – цитирует Дмитрия Рутенберга Агентство "Москва".

Напомним, конкурент "Аэрофлота" – компания "Трансаэро" обанкротилась, накопив порядка 250 миллиардов рублей долга. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

Продажа билетов авиакомпании остановлена, а сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. "Аэрофлот" получила допуск на 56 маршрута компании "Трансэаро" в крупнейшие города мира: Лондон, Барселону, Милан, Нью-Йорк, Пекин, Гонконг, Стамбул, Рим, Вену и другие.

Кроме того, авиакомпания назначена регулярным перевозчиком вместо "Трансаэро" на линии Москва-Дели-Сингапур и обратно, а также на рейсах до Сахалина и Магадана.