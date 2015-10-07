"Трансаэро" отменила более 50 рейсов 8 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 53 рейса, запланированных на 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота" на своей странице в Facebook.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитным пассажирам обеспечат доставку в пункт назначения со стыковкой в Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 8 октября, "предварительно выполняются по расписанию". "В случае, если рейсы будут отменены, колл-центр авиакомпании "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. В "Аэрофлоте" напомнили, что перевозка пассажиров "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря рейсами "Трансаэро", "Аэрофлотом" и другими перевозчиками.

1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

С 6 октября рейсы "Трансаэро" начали выполнять другие перевозчики.