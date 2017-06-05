"Аэрофлот" предупредил о фейковом розыгрыше билетов в соцсетях‍

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о мошенниках, которые устроили поддельный розыгрыш билетов от имени перевозчика. Сообщение об аферистах опубликовано в официальном аккаунте компании в Facebook.

Представители перевозчика подчеркнули, что авиакомпания не имеет отношения к розыгрышу. Пользователям соцсетей напомнили, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях размещаются только на сайте www.aeroflot.ru и в официальных сообществах в соцсетях.

Компания призывает остерегаться ресурсов, которые просят предоставить свои персональные данные и обращать внимание на доменное имя сайтов, где публикуют акции от имени "Аэрофлота".

