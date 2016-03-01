"Аэрофлот" отправит в полеты "скрытых пассажиров"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" проверит качество оказания услуг в авиакомпании с помощью "скрытых пассажиров", сообщает Агентство "Москва".

С сотрудниками компании под видом пассажиров будут общаться специальные агенты. Они выяснят насколько качественно и профессионально работают стюардессы, операторы и другие представители "Аэрофлота". А также как решаются спорные вопросы и конфликтные ситуации.

По данным "Аэрофлота", на проведение этого маркетингового исследования претендуют "Ромир Мониторинг Стандарт", "ТНС Маркетинговый информационный центр", "Международный институт маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь" и "Ипсос".

Авиакомпания "Аэрофлот" является одним из самых крупных пассажирских перевозчиков в стране. Ее самолеты выполняют внутренние и международные рейсы из аэропорта Шереметьево.

В группу "Аэрофлот" входят дочерние компании "Россия", "Донавиа", "Аврора", "Оренбургские авиалинии" и "Победа".

В 2013 году группа "Аэрофлот" перевезла более 32 миллионов пассажиров. А выручка за этот года составила около 11 миллионов рублей .