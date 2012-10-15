"Известия": Кандидат в госминистры Грузии о будущей политике с Россией

Фото: ИТАР-ТАСС

Кандидат на пост госминистра по реинтеграции Грузии Паата Закареишвили заявил, что Тбилиси не собирается отменять закон "Об оккупированных территориях", принятый после войны 2008 года. Кроме того,

"Россия оккупировала наши территории. Россия должна пересмотреть свое отношение к собственным войскам, находящимся в Грузии без договора с нами. Без этого я смутно вижу роль России", – сказал в интервью "Известиям" Закареишвили. По его словам, Москва должна быть заинтересована в партнерских отношениях с Тбилиси, так как отсутствие дипломатических отношений вредит обеим странам.

Закареишвили отметил, что самый лучший вариант состоит в том, чтобы Россия и Грузия подписали договор о невозобновлении боевых действий. Между тем, по его словам, независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия не признает.

"Независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия не признает. На этом направлении ничего не изменится. Абхазия и Южная Осетия – это часть Грузии. Что касается закона, вносить в него изменения – это не идея-фикс. Если какие-то положения этого закона мешают нам продвигаться вперед, их можно пересмотреть. Почему нет? Но нет сомнений в том, что сам закон никто не отменит. Пока здесь войска России без согласования с нами, закон об оккупации должен существовать. Другой вопрос – в такой ли форме. Закон не должен изолировать Абхазию и Южную Осетию", – уверен политик.