Несколько десятков россиян находятся в Ницце – АТОР

Фото: Телеканал "Москва 24"

Несколько десятков российских туристов находятся в Ницце, где минувшей ночью грузовик протаранил толпу людей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В пресс-службе организации отмечают, что большинство граждан РФ самостоятельно организуют там свой отдых и не являются клиентами туркомпаний. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, информация о количестве россиян, пострадавших при ЧП, уточняется.

14 июля в Ницце отмечали День взятия Бастилии. Около полуночи неизвестный на грузовике врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По официальным данным, погибли 77 человек, один из них - россиянин.

На данный момент выясняется, был ли террорист один или с сообщниками. Трагедия произошла в центральной части города, рядом со знаменитыми гостиницами "Негреско" и "Мередьен".