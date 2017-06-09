Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 17:32

Технологии

От "Аватара" до Годара: КАРО.Арт покажет мини-ретроспективу 3D-фильмов

Кадр из фильма "Аватар"

"Аватар" Джеймса Кэмерона, "Любовь" Гаспара Ноэ и "Прощай, речь 3D" Жан-Люка Годара покажут в рамках программы "Эстетика 3D", подготовленной проектом КАРО.Арт. Об этом сообщают организаторы.

Новая мини-ретроспектива будет посвящена одному из самых ярких и масштабных феноменов последнего десятилетия – технологии 3D, без которой современное кино уже невозможно представить.

Перед показами фильмов эксперты обсудят феномен 3D в XXI веке. В дискуссиях примут участие киновед Всеволод Коршунов, сценарист Юлия Идлис, кинокритик Владимир Лященко и режиссер, куратор режиссерского факультета Московской школы кино Алексей Попогребский. Они проведут разбор трех очень непохожих фильмов, авторы которых по-разному видят специфику этой технологии.

Мини-ретроспектива подготовлена сетью кинотеатров "КАРО" и Московской школой кино. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: "КАРО 8 Атриум" (ул. Земляной Вал, д. 33

Когда: 14, 21 и 28 июня в 19:30
3D ретроспективы КАРО.Арт фестивали и праздники

Главное

