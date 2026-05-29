Певица Марина Хлебникова обвинила СМИ в травле и фейковых новостях о ее здоровье

Певица Марина Хлебникова обрушилась на новостные телеграм-каналы в своих соцсетях за распространение якобы фейковой информации о ее здоровье. По словам знаменитости, подобные публикации спровоцировали настоящую травлю в Сети. Подробности – в материале Москвы 24.

"У меня концерты каждую неделю"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/marina_hlebnikova_official

60-летняя певица Марина Хлебникова пожаловалась в своих соцсетях на публикацию "желтых новостей" про нее в некоторых телеграм-каналах. По словам знаменитости, в одном из постов говорилось, что она едва ли не "при смерти", хотя "в этот момент летела в самолете в тур по Дальнему Востоку".

Исполнительница хита "Чашка кофию" опровергла и другой пост, в котором отмечалось, что она решилась дать концерт, несмотря на запреты врачей из-за "проблем с костями".

"Все, кто просто заходит в мои соцсети, видят, что у меня концерты каждую неделю", – указала знаменитость на свой плотный рабочий график.

Хлебникова отметила, что "все бы ничего", но после таких постов в Сети началась настоящая травля: пользователи стали обвинять ее в алкоголизме.

"Насильно ее не спаивали. Сама виновата", "старая алкоголичка", "алкоголь до добра не доводит", "ох, как же себя так запустить?! Тетя-то не старенькая еще. Больше спорта, меньше спирта!" – поделилась Хлебникова хейтерскими комментариями, которые получила в свой адрес.





Марина Хлебникова певица Я не пью от слова "совсем". Любой организатор это подтвердит. Но кто будет это спрашивать, потому что тут не будет ничего "желтого". <...> А люди, к сожалению, продолжают в это слепо верить вместо того, чтобы просто зайти в мои социальные сети и посмотреть, как выглядит реальность.

"Приемлемо ли в 2026 году травить женщину, которая ни разу не была замечена в алкогольном опьянении, работает 24/7, помогает своей стране, заботится о семье и ездит на фронт к солдатам?" – негодовала певица.

Подписчики в соцсетях поддержали знаменитость, призвав не обращать внимания на хейтеров.

"Я вас наконец-то увидела вживую на концерте. Красавица неотразимая. Богиня", "Марина, мы вас любим", "Марина, караван идет, собаки лают. Не оправдывайтесь ни перед кем! Главное, чтобы вы себе нравились и себя любили", "Марина, это всего лишь слухи, постарайтесь жить, творить, не обращая на них внимание!", "вы сильная и мудрая женщина", – написали фолловеры.

Среди тех, кто поддержал знаменитость, оказался и блогер Прохор Шаляпин.

"Марина, мы вас любим и поддерживаем! Не обращайте внимания на негатив", – заявил он.

Новые треки и выступления

Фото: РИА Новости/Александр Поляков

В ноябре 2021-го СМИ сообщили, что певица пострадала во время пожара, который произошел в ее столичной квартире. Знаменитость с сильными ожогами доставили в реанимацию НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ, затем медики ввели ее в медикаментозную кому. В начале декабря состояние Хлебниковой стабилизировалось, что позволило перевести ее в обычную палату. 11 января 2022-го певицу выписали.

После этого в СМИ неоднократно публиковались новости о якобы проблемах со здоровьем у певицы, в том числе со ссылкой на инсайдеров. При этом сама артистка обычно предпочитала не комментировать слухи по поводу ее состояния.

Примерно с лета 2024-го Хлебникова вернулась к активной концертной и творческой деятельности. Она публикует в соцсетях анонсы новых треков и будущих концертов, а также видеоотчеты с уже прошедших выступлений.

"Уж насколько апрель был концертным, что концерты шли почти без выходных, так и май получился таким же, но только в съемках. Скоро много новых интересных интервью!" – поделилась артистка в соцсетях 22 мая.

Марина Хлебникова родилась в Москве, выросла в подмосковном Долгопрудном в семье радиофизиков. При этом родители увлекались музыкой: мать играла на пианино, а отец – на гитаре. Будучи школьницей, будущая певица училась в музыкалке, играла в детской театральной студии и серьезно занималась спортом. Хлебникова стала кандидатом в мастера спорта по плаванию и входила в сборную Москвы. По данным СМИ, она заняла первое место на городских соревнованиях в 1987-м.

Хлебникова окончила институт имени Гнесиных по классам фортепьяно и эстрадного вокала. Музыкальную карьеру начала в качестве вокалистки в группах "Интеграл", затем "На-На". Впоследствии развивалась как сольная артистка. Большую популярность у публики обрела благодаря хиту "Чашка кофию", который вышел в 1997-м. В том же году выпустила одноименный альбом, песня "Дожди" из которого также полюбилась слушателям. Помимо этого, Хлебникова была ведущей различных вокальных конкурсов и телепроектов.