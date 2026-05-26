26 мая, 14:01

Шоу-бизнес
Английская актриса Хелена Бонем Картер отмечает 60-летие

"Городская сумасшедшая" и "разрушительница семей": Хелене Бонем Картер – 60

26 мая английская актриса Хелена Бонем Картер отмечает 60-летие. Почему ее прозвали "городской сумасшедшей" и как она лишилась роли в сериале "Белый лотос", расскажет Москва 24.

"Королева бохо"

Фото: legion-media.com/BACKGRID

Актрисе Хелене Бонем Картер исполнилось 60 лет. Ее фильмография насчитывает более сотни проектов и недавно могла пополниться еще одним: в конце января 2026-го стало известно, что звезда "Бойцовского клуба" и "Гарри Поттера" присоединится к касту четвертого сезона сериала "Белый лотос". Однако в конце апреля СМИ сообщили, что актриса покинула проект, причем уже после начала съемок.

В заявлении HBO отмечалось, что персонаж, который был написан создателем сериала Майком Уайтом специально для Бонем Картер, "не соответствовал образу на съемочной площадке". Роль была переписана, а вместо Хелены на площадку пригласили Лору Дерн, известную по проекту "Большая маленькая ложь".

"HBO, продюсеры и Майк Уайт огорчены, но остаются преданными поклонниками и очень надеются вскоре поработать с легендарной актрисой над другим проектом", – заявили в HBO.

Сама актриса официально не комментировала уход, что неудивительно, ведь она не жалует представителей прессы, особенно таблоиды. В свое время ее имя часто встречалось в скандальных заголовках: в СМИ ее даже окрестили "серийной разрушительницей семей". Сначала это произошло из-за романа с актером Кеннетом Брана: он был женат на коллеге Эмме Томпсон, однако брак распался, и в прессе появились слухи, что причиной стала именно Хелена.

Кроме того, журналисты писали, что роман актрисы с режиссером Тимом Бертоном тоже начался с любовного треугольника. Хелену огорчало то, что СМИ чересчур интересуются деталями ее личной жизни.

Это расстраивает, потому что только я знаю, как все было на самом деле. Это очень больно.
Хелена Бонем Картер
актриса

Таблоиды также прозвали актрису "городской сумасшедшей" из-за ее экстравагантного стиля. СМИ сравнивали ее одежду с "нарядами бездомных", называли внешний вид знаменитости небрежным, неопрятным, странным, а ее саму – "королевой бохо".

Потомственная аристократка

Фото: Getty Images/PA Images/Ian West

Хелена Бонем Картер родилась в Лондоне в известной аристократической семье, у нее есть два брата. В родословной актрисы были рыцари, лорды и бароны, ее прадедушкой был 52-й премьер-министр Великобритании Герберт Генри Асквит, а прабабушкой – баронесса Бонем Картер.

Будущая актриса училась в респектабельной Вестминстерской школе, в 13 лет победила на национальном конкурсе чтецов. Вскоре она дебютировала в кино во второстепенных ролях. После окончания школы Хелена пыталась поступить в Королевский колледж Кембриджа, однако руководство учреждения не приняло ее, так как опасалось, что она может бросить учебу из-за развития актерской карьеры.

Уже в 19 лет она снялась в главной роли в фильме "Леди Джейн", далее последовал проект "Комната с видом", который был номинирован на "Оскар" сразу в восьми номинациях и в трех из них одержал победу. Эти работы закрепили за Бонем Картер амплуа романтической героини исторических фильмов, однако впоследствии Хелена намеренно от него избавилась.

В "Бойцовском клубе" она сыграла Марлу Сингер – импульсивную, чудаковатую героиню, которая посещает группы поддержки для неизлечимо больных, чтобы "почувствовать себя живой". Считается, что именно эта роль обратила внимание режиссера Тима Бертона на актрису. Это впоследствии привело к романтическому и творческому союзу: их отношения длились 13 лет, они стали родителями двоих детей, а также сотрудничали в рамках семи кинопроектов.

На ее счету множество громких проектов, в числе которых "Король говорит!", "8 подруг Оушена", "Корона", "Гарри Поттер". Бонем Картер была дважды номинирована на "Оскар".

