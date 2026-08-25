Юрист Каграманов: до 15 суток ареста грозит за приставания к прохожим

Неизвестный мужчина преследует девушек в районе станции столичного метро "Филевский парк". И если за одними неизвестный просто ходит по пятам, то другие рассказывают о попытках домогательств. Как наказать незнакомца за приставания, разбиралась Москва 24.

"Распускает руки"

Несколько жительниц столицы столкнулись с преследователем рядом со станцией метро "Филевский парк". Одна из пострадавших рассказала телеграм-каналу "Осторожно, Москва", что случайно наткнулась на него на выходе из вестибюля станции. Незнакомец решил пойти за девушкой вплотную, несмотря на то что она несколько раз меняла направление, и пытался прикоснуться.





пострадавшая Я сначала думала, что мне показалось, но потом поняла, что нет – он действительно распускает руки. Я остановилась, пропустила его вперед, и он сразу увязался за женщиной, которая шла впереди.

Еще один случай произошел в начале августа: проезжающая мимо парка велосипедистка помогла двум девушкам уйти от неизвестного мужчины, когда они выбежали из парка. Незнакомки успели объяснить, что мужчина начал идти за ними еще во время прогулки. В итоге велосипедистка решила проводить напуганных девушек до более безопасного и людного места.

При этом подобные случаи уже становились предметом обсуждений. Юрист по гражданско-правовым вопросам Артем Каграманов рассказал Москве 24, что, например, 13 августа 2026 года суд назначил мужчине 14 суток административного ареста за то, что он приставал к девушке на станции метро "Белорусская". Еще одному виновному, схватившему девушку за ягодицы в столичной подземке, назначили 15 суток по статье о мелком хулиганстве в декабре 2025-го.

По словам юриста, эти примеры хорошо показывают, что для привлечения к ответственности в деле не обязательно должно присутствовать наличие тяжкого вреда здоровью или длительное преследование. Суд может признать доказанным мелкое хулиганство, если есть подтверждения умышленным непристойным действиям в общественном месте и отсутствие согласия потерпевшей.

Накажут по закону

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

При этом в российском законодательстве нет отдельной универсальной статьи за сексуальные домогательства. Правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств: были ли прикосновения, угрозы, насилие, требования сексуального характера, причинили ли вред здоровью и совершались ли действия неоднократно, пояснил Артем Каграманов.

"Если человек пристает или начинает преследовать, нужно не спорить с ним в одиночестве, а быстро перейти в безопасное место и привлечь внимание окружающих. Наиболее вероятная квалификация при навязчивом приставании в общественном месте – мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). За это грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест до 15 суток", – отметил эксперт.

При этом, если мужчина не просто трогает женщину, а применяет физическую силу, ситуация дополнительно оценивается по нормам о насилии. Например, если пострадавшая чувствует боль, но последствий, указанных в статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ), нет, обычно рассматривается статья о побоях (6.1.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф от 5 до 30 тысяч рублей, обязательные работы либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В свою очередь, для применения статьи о понуждении к действиям сексуального характера (133 УК РФ) недостаточно нежелательного прикосновения. Такая норма применяется, например, при шантаже, угрозе уничтожить или повредить имущество. В подобных ситуациях предусмотрены штраф до 120 тысяч рублей, различные виды работ либо лишение свободы на срок до 1 года. Если при нападении звучат реальные угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет, рассказал Каграманов.





Артем Каграманов юрист по гражданско-правовым вопросам Доказать факт приставания можно при помощи видео с телефона потерпевшей или очевидцев, записей с камер; показаний потерпевшей и свидетелей, переписок, сообщений, публикаций и фото, сделанных сразу после происшествия, данных о звонках в полицию, обращениях к сотрудникам метро и медицинских документов, если применялась сила или причинена боль. Также понадобится описание внешности, одежды, маршрута и времени нахождения мужчины на месте.

Свидетелям желательно записать контакты друг друга и сразу зафиксировать, что именно они видели: где находились, на каком расстоянии, какие действия совершал мужчина и как реагировала потерпевшая. Чем меньше времени проходит между событием и обращением, тем легче проверить видеозаписи и установить личность нарушителя, добавил юрист.



Также после произошедшего эпизода потерпевшей следует обратиться к сотрудникам полиции или непосредственно в службы транспортной безопасности. При продолжающемся преследовании или угрозе нужно позвонить по номеру 112 и сообщить точное место: станция, выход, переход, платформа, эскалатор, время и направление движения. Также в самом метро есть колонны, которые связывают пассажира с ситуационным центром, напомнил Каграманов.

Как защититься от преследователя

Эксперт по самообороне Александр Хижняк в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что у пристающего мужчины могут быть проблемы с психикой.

"С точки зрения криминалистики, лучшая защита – громко закричать, начать ругаться. С высокой долей вероятности это отпугнет человека и он отстанет. Если же он все-таки начал приближаться, помимо крика, можно начать привлекать внимание прохожих, которые помогут", – порекомендовал эксперт.

Также стоит иметь перцовый баллончик, который в России разрешено носить с собой.





Александр Хижняк эксперт по самообороне Но нельзя забывать, что перед применением необходимо предупредить: "У меня газовый баллончик, я его сейчас применю, отойдите от меня". Желательно сделать это громко, чтобы до применения все-таки не дошло. Несмотря на то что средство доступно для приобретения гражданами, оно способно нанести вред здоровью, за который потом придется отвечать. Поэтому желательно в такой ситуации наличие свидетелей и обязательное предупреждение.

При этом пользоваться подобными средствами несложно, так как механизм действия схож с дезодорантами или освежителями.

"Газовый баллончик – то же самое, только струя более направленная и сильнее бьет. Целиться надо в открытые участки кожи, лучше в лицо, чтобы злоумышленник на время потерял ориентацию в пространстве и дал возможность покинуть место. После применения необходимо обязательно сообщить об этом в полицию", – порекомендовал специалист.

При этом Хижняк посоветовал не бить злоумышленника и вообще стараться не лезть в драку – это бесполезно, потому что сила девушки не может сравниться с мужской, заключил он.