Пользователи Сети обвинили звездного фотографа Шелковникова в мошенничестве

Ряд пользователей Сети пожаловались на звездного фотографа Павла Шелковникова. По словам пострадавших, мужчина завлек их солидным портфолио со знаменитостями и предложил совместные проекты, при этом якобы оставил их без денег. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это уже длится более 1,5 года"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gorodetskaya_makeup; el_vadimovnaa; nika_zdorik

В Сети разгорелся скандал: пользователи записывают изобличительные видео с рассказами о мошеннических схемах звездного фотографа Павла Шелковникова. По словам пострадавших, он привлекает к сотрудничеству коллег, а также стилистов и визажистов, демонстрируя портфолио со знаменитостями, – например, с Ольгой Бузовой, Мари Краймбрери, Зиверт и другими.

Павел организует фотосессии, получает деньги с клиентов, однако людей, работавших с ним, якобы оставляет без гонораров, забирая все себе. Ученики Шелковникова также остались недовольны оказанными услугами: курс оплатили, а обещанные съемки со знаменитостями не получили.

Одна из пострадавших заявила в ролике в соцсетях, что звездный фотограф "кинул" ее на 75 тысяч рублей. По словам стилиста, она собирала клиенток для фотосессии с Павлом, которая состоялась еще в начале марта.

"Были расходы на такси. Также на этой съемке мне испортили комбинезон стоимостью 20 тысяч рублей. И все эти расходы мне пришлось закрывать самой, потому что Павел решил, что он не будет оплачивать мою работу. С марта я не могу выбить свои заработанные деньги. Команда не получила от него ни копейки. Нормальное отношение у него, к сожалению, только к звездам", – сказала девушка.

Она также опубликовала скриншоты диалогов с Шелковниковым, в которых писала, что готова войти в его положение и получить гонорар частями, однако поначалу Павел откладывал дату выплат, затем и вовсе попросил "сменить тон" и стал игнорировать девушку.

"Пострадавших очень много, поэтому я очень прошу звезд, клиентов не работать с этим человеком. Потому что клиенты видят съемки со звездами, они изначально начинают ему доверять и думают, что если звезды с ним работают, то значит ничего страшного не произойдет", – подчеркнула стилист.

Она отметила, что с ней связались и другие пострадавшие, вместе они готовят заявление в полицию, чтобы привлечь фотографа к уголовной ответственности.

На ситуацию отреагировала актриса Ника Здорик и опубликовала видео пострадавшей в своих соцсетях. Она отметила, что ей тоже довелось поработать с Павлом.

"Этот фотограф снимает звезд, уговаривал меня очень долго на съемку. Год назад сняли. Собирает команду под предлогом, что будем снимать звезду, а потом всех "кидает" на деньги", – написала Ника.

Актриса подчеркнула, что конкретно она никак не пострадала, но с помощью в том числе ее фотографий "разводят людей на всякие курсы, обещают познакомить с разными медийными личностями".





Ника Здорик актриса Поэтому я решила со своей стороны осветить эту историю и предостеречь всех вас. Не ведитесь и не связывайтесь. За пару часов я получила уже более 50 разных историй от девушек, которых "кинули". И это жесть! Оказывается, это уже длится более 1,5 года. Мы постараемся помочь это остановить с моими коллегами.

Здорик добавила, что после просмотра подобных видео от пострадавших решила связаться с Павлом, в ответ он ее "просто заблокировал".

В свою очередь, визажист Екатерина Городецкая заявила, что тоже ждет оплату своих услуг с 19 марта.

Сам Шелковников не отвечал на обвинения и удалил свой аккаунт в одной из соцсетей

Недовольных – в блок

Павел – уроженец Нижнего Новгорода, где и начинал карьеру. При этом Шелковников и ранее был замешан в подобном скандале. Его обвиняли в мошенничестве еще в августе 2023-го. Тогда сообщалось, что недовольных услугами фотографа набралось порядка 20 человек.

Ученики фотографа направляли ему досудебную претензию, в которой жаловались на качество оказания услуг. В частности, Павел проводил мастер-классы для новичков по полной предоплате в размере 15 тысяч рублей. По словам клиентов, никаких ценных знаний или просто профессиональных советов они не получили.

Было проведено практическое занятие, на котором присутствовал актер Павел Чинарев, однако Шелковников якобы даже особо не участвовал в процессе, не руководил съемками, никого не поправлял и не объяснял, как нужно снимать. Ученики настаивали на теоретическом уроке или на возврате средств. Однако все недовольные отправились в блок.

Те, кто заплатил за мастер-класс, были намерены довести дело до суда, но чем все закончилось, неизвестно.