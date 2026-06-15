Россиянки обвинили стилиста Светлану Буре в продаже фальшивок под видом брендов

Россиянки обвинили в мошенничестве стилиста Светлану Буре: по данным СМИ, причиной стала продажа брендовых вещей, якобы оказавшихся подделкой. Подробности – в материале Москвы 24.

Коллективный иск

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/olgamarkovna11

Россиянки массово обвинили в мошенничестве стилиста Светлану Буре, которая известна как мастер по наращиванию волос, сообщил телеграм-канал SHOT. Причиной стало желание предпринимательницы подзаработать на продаже брендовых вещей.

По данным журналистов, Светлана Буре ранее покинула Россию и уехала в Таиланд. После этого девушка начала распродавать собственные якобы брендовые вещи, которые в итоге оказались поддельными.

Одна из пострадавших сообщила в соцсетях, что заплатила 48 тысяч рублей за сумку Saint Laurent, что на 200 тысяч дешевле оригинала. При этом покупательница отдала вещь на экспертизу, после заключения которой выяснилось, что товар был произведен в Китае. В свою очередь Буре отказалась возвращать деньги и в переписке с покупательницей заявила, что сумку ей подарили и она не знала о ее происхождении.

Другая пострадавшая приобрела у Светланы сандалии Hermes Chypre, которые тоже оказались подделкой. Девушки объединились, нашли других пострадавших и теперь готовят иск в прокуратуру на общую сумму около 400 тысяч рублей.

По данным СМИ, Буре отказывается комментировать обвинения. Вместо этого девушка предлагает "что-нибудь у нее купить", сообщает Life.ru. Возвращать деньги пострадавшим тоже не спешит, заявляя, что ей некогда заниматься этим и она сейчас не в России.

Пользователи в комментариях под некоторыми публикациями Буре также просят ее вернуть деньги.

"Звездный стилист" без звезд в портфолио

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/svetlanabure

По данным прессы, Светлана Буре стала индивидуальным предпринимателем в сфере парикмахерской деятельности в 2019 году. Она владела салоном красоты в столице, при этом среди клиентов якобы были спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также жена и дочь модельера Валентина Юдашкина.

Однако со временем недовольные клиенты начали жаловаться на результаты работ в салонах Светланы. Претензии касались грубого отношения к посетителям со стороны самой Буре, неподобающего качества предоставленных услуг, отсутствия клиентоориентированности, а также продаж некачественного материала. Некоторые пользователи жаловались в Сети, что приобретали у стилиста дорогие детские волосы, а вместо этого получали плохой азиатский аналог. При этом цены на услуги у Буре были внушительными и доходили до 200 тысяч рублей.

Из-за негативных отзывов салоны закрылись, но Светлана продолжила наращивать волосы на дому. Однако, по данным СМИ, недовольные клиентки дошли до суда, и приставы возбудили исполнительное производство против Буре.

После этого стилист покинула Россию и перебралась в Таиланд. Буре продолжает публиковать в своих соцсетях результаты работ по наращиванию, а также анонсирует скорое возвращение в Москву и призывает всех записываться на консультации.

