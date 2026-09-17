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17 сентября, 13:58

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"КП": сын Инны Чуриковой не дает согласия на установку памятника на ее могиле

"Не может утвердить": сын Инны Чуриковой не дает установить памятник на ее могиле

Сын легендарной советской актрисы Инны Чуриковой не дает установить памятник на ее могиле, рассказал президент театра "Ленком" Марк Варшавер. Ситуация не решается почти 4 года. Подробности – в материале Москвы 24.

"До сих пор не может утвердить проект"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru; Persona Stars/038

Народная артистка СССР Инна Чурикова ушла из жизни в январе 2023-го, однако на ее могиле так и не был установлен памятник. Прояснить ситуацию вызвался президент театра "Ленком" Марк Варшавер – этой сцене актриса отдала почти полвека. Он отметил, что в театр часто звонят возмущенные и интересуются, почему руководство так и не установило памятник на могиле актрисы, сообщает сайт "Комсомольской правды". Однако Варшавер добавил, что "театр готов все установить бесплатно", но препоны ставит единственный сын Чуриковой и режиссера Глеба Панфилова, 48-летний Иван.

Огорчительно, что Иван до сих пор не может утвердить проект памятника, который мы предложили. Уже 4-й год не может утвердить. Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно – из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает. У Глеба Панфилова есть старший сын от первого брака, но он повлиять на Ивана не может.
Марк Варшавер
президент театра "Ленком"

Варшавер добавил, что наследник актрисы и режиссера живет в Дубае, а руководство театра регулярно направляет ему письма с просьбой утвердить проект, однако Иван затягивает процесс и ссылается на то, что ему "надо с кем-то еще посоветоваться, согласовать". При этом президент "Ленкома" уточнил, что от Ивана требуется лишь согласие и никаких финансовых вложений.

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

"Конечно, это выглядит странно – одна из лучших наших актрис столько лет без памятника", – добавил Варшавер.

Инна Михайловна похоронена на центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом расположена могила ее супруга, режиссера Глеба Панфилова, который скончался через полгода после смерти Чуриковой. Вместо памятника – временная черная мраморная плита, которая также была установлена силами "Ленкома": на ней лежат два портрета.

"Не даю интервью"

Фото: Иван Панфилов, Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

В свою очередь, Иван Панфилов "не дает интервью" и отказывается от комментариев, сообщает сайт "Комсомольской правды". Журналисты уточнили, что наследник легендарной актрисы и знаменитого режиссера живет между Лондоном и Дубаем.

Он родился в 1978-м и стал единственным сыном для Чуриковой и вторым для Панфилова – в первом браке у режиссера появился наследник Анатолий. К тому времени супруги уже были всесоюзными знаменитостями и, как говорили близкие семьи, баловали Ивана, несмотря на то что жили достаточно скромно, в коммуналке.

По данным СМИ, мальчик не проявлял усердия в школе и часто получал двойки и тройки. При этом после окончания поступил в МГИМО на юриста. Он также пробовал себя в кино. Дебют состоялся в возрасте 4 лет в картине отца, где главную роль сыграла Чурикова. Следующее появление Ивана в кино было уже спустя 20 лет. Он также выступил соавтором сценария фильма Глеба Панфилова "Романовы. Венценосная семья" в 2000-м.

Однако посвящать свою жизнь актерству Иван не стал и после окончания МГИМО поработал юристом, а затем занялся ресторанным бизнесом. Впоследствии Панфилов-младший попробовал себя в качестве продюсера, занимался организацией съемок, мероприятий, премьер фильмов. По данным СМИ, в Лондоне Иван также занимается продюсированием.

Полвека на одной сцене

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Инна Чурикова родилась в городе Белебей Башкирской АССР 5 октября 1943-го. После Великой Отечественной войны семья переехала в Москву, где Инна Михайловна сначала участвовала в постановках драмкружка в пионерском лагере, а затем стала посещать занятия в театральной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. После школы поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, которое окончила с отличием, и была принята в труппу Московского театра юного зрителя.

С 1975-го Чурикова служила в "Ленкоме", где проработала вплоть до смерти. В кино дебютировала в 1960-м, еще будучи студенткой. Судьбоносным для Чуриковой стало знакомство с режиссером Глебом Панфиловым в 1967-м: постановщик искал актрису на главную роль в картине "В огне брода нет". Во время съемок они сблизились, и в 1970-м поженились. Пара прожила в браке вплоть до смерти Чуриковой в январе 2023-го. Актриса скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Панфилов и Чурикова были не просто супругами, а творческим тандемом: режиссер часто снимал актрису в главных ролях своих фильмов, например в лентах "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать".

Инна Михайловна была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", а также лауреатом множества профессиональных премий, в том числе "Ники", "Золотого орла", "Кинотавра", "Золотой маски" и многих других. Чурикова также вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля в 1993-м наряду с Эмиром Кустурицей, Клаудией Кардинале и Гари Олдманом.

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