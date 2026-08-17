Пользователи Сети поддержали Марию Гладких после обнаружения онкологии

Телеведущая Мария Гладких сообщила, что столкнулась с начальной стадией меланомы, которую выявили во время очередного обследования организма. Что важно знать об этом заболевании и как часто стоит проходить чекап, разбиралась Москва 24.

"Опасения подтвердились"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/m_gladkikh

Телеведущая Мария Гладких сообщила в своих социальных сетях, что у нее диагностировали меланому. Опасную форму рака кожи обнаружили в ходе планового комплексного обследования.

При этом сама телеведущая рассказала, что на ее теле всегда было много родинок.





Мария Гладких телеведущая Во время очередного чекапа врачу не понравилась одна из моих родинок. На 3 месяца поставили ее под наблюдение, когда я снова пришла, она изменилась, и мне ее вырезали. Мы отправили материал на биопсию, и наши с врачом опасения подтвердились: она злокачественная.

После этого Мария обратилась к своей аудитории. Она призвала поклонников регулярно обследоваться и не откладывать визиты к врачам. Позже Гладких сообщила в своих соцсетях, что развитие меланомы у нее находится на ранней стадии. Об этом свидетельствуют результаты ИГХ (иммуногистохимического исследования).

При этом некоторые комментарии под роликами были довольно двоякими.

"Очередной чекап, эта фраза о многом говорит. Все время искать – найдешь", "что-то у многих от родинок в последнее время рак кожи. Совпадение? Не думаю, поменьше к врачам ходите и здоровее будете", – написали пользователи.

В ответ на это телеведущая ответила, что проверка здоровья – это не про спасение от болезни, а про выявление патологии на ранней стадии. По мнению Гладких, подобные вещи "странно объяснять взрослым людям".

При этом большинство подписчиков Марии поддержали телеведущую, пожелав ей выздоровления.

"Тоже в апреле обнаружили меланому, в мае было иссечение кожи, надеюсь, все будет хорошо. Теперь огромный страх выходить на солнце. Мария, вам скорейшего выздоровления!", "Мария, все будет хорошо! Вы своевременно осматривали все родинки, поэтому стадия должна быть небольшая. А начальные стадии сейчас хорошо и эффективно лечат", "Маша, спасибо за то, что поделились своим диагнозом. Я как дерматолог советую всем регулярно проходить осмотры. Лучше профилактика, чем лечение", – писали комментаторы.

Ранее житель Великобритании, перепутавший меланому с укусом мошки во время свадебного путешествия в Греции, столкнулся с четвертой стадией рака. Пятно на спине он заметил в 2022 году, но врачи долго считали его безвредной кистой. Онкологию подтвердили только в 2023-м, когда шансы на выживание оценивались в 15%. После операции и иммунотерапии наступила кратковременная ремиссия, но через полгода врачи нашли у мужчины 12 опухолей.

Коварное заболевание

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Москвой 24 подтвердил, что проводить чекап организма на наличие патологий крайне важно.

"Существуют ежегодные профосмотры, а есть более узкие программы скрининга, которые учитывают профессиональные опасности, генетические особенности и другие показатели", – отметил эксперт.

Что касается меланомы, самые высокие риски – у светлокожих, рыжих и блондинов, у которых снижена естественная защита от ультрафиолета. При этом диагностика патологии у пациентов с белой кожей имеет свои нюансы: все невусы обычно коричневатых оттенков, поэтому появление черного цвета – первый сигнал о делении клеток.





Евгений Черемушкин врач-онколог Кроме того, стоит обращать внимание на поверхность родинки: если она начинает заполнять кожные бороздки и приобретает сероватый оттенок – это классическое проявление заболевания. Для опытного онколога распознать начало меланомы не так сложно, главный принцип здесь – любые сомнения трактуются в худшую сторону. Если есть подозрение, лучше удалить образование, тем более что качество жизни от этого практически не страдает.

Эксперт добавил, что в группу риска также входят те, кто часто и долго бывают на солнце: в частности, работники, чья профессия связана с постоянным пребыванием под открытым небом – например рыбаки.

"Отдельное внимание стоит уделить тем, кто имеет много диспластических невусов – родинок с аномальным строением тканей: чем больше их дезорганизация, тем выше риск. Окончательный диагноз всегда ставится на основе гистологии, поэтому подозрительный участок кожи лучше удалить и исследовать. Если опухоль находится только в самом верхнем слое – меланома in situ – она считается доброкачественной и не метастазирует", – объяснил онколог.

Черемушкин добавил, что совсем другое дело – инвазивная меланома, которая прорастает глубже и способна мигрировать по лимфатическим путям. Когда клетки преодолевают базальную мембрану и попадают в дерму, где есть кровеносные и лимфатические сосуды, риск метастазирования резко возрастает.





Евгений Черемушкин врач-онколог Меланому называют "великой обезьяной" онкологии – из-за ее коварства и разнообразия проявлений. Она может спонтанно регрессировать: невус исчезает, в то время как злокачественные клетки успевают мигрировать в другие органы. Бывают и агрессивные формы с множеством мелких метастазов. Поэтому самый надежный путь борьбы с проблемой – удалить подозрительное образование и отправить на гистологию.

При этом непрофессионалу разобраться в изменениях сложно, особенно людям со светлой кожей, у которых опухоль часто развивается через патологические сосуды. Кроме того, например, меланома слизистых – узкая ниша, но очень агрессивная и быстро метастазирует в печень. В связи с этим есть специалисты по конкретным зонам, объяснил специалист.

"Главная защита – разумное отношение к солнцу. Люди постоянно принимают душ, смывая защитный слой, а после выходят на солнце снова. При этом ультрафиолет не только провоцирует меланому, но и старит кожу, вызывает другие виды рака, поэтому защита всегда оправдана", – предупредил онколог.

В пасмурную погоду рассеянный свет воздействует менее выражено через атмосферу и облачность, но иногда бывает так, что человеку комфортно, но при этом он получает солидную дозу облучения, так как температурный режим и влажность тоже влияют. Поэтому лучше перестраховаться и регулярно показываться врачу, чем игнорировать подозрительные изменения, заключил Черемушкин.