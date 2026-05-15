15 мая, 13:53

Общество
Блогер Саша Конь отреагировал на гибель тезки-путешественника, который шел в Бразилию

"Был мне реально дорог": что известно о путешественнике Саше Коне, убитом после атаки ВСУ

Путешественник, известный как Саша Конь и планировавший пешком дойти от Рязани до Бразилии, убит в Брянской области во время атаки украинского БПЛА. Подробности – в материале Москвы 24.

"Каждый должен пройти путь"

Фото: телеграм-канал Mash

Путешественник Саша Конь погиб 13 мая возле села Старая Погощь в Брянской области. Это произошло в результате налета украинского БПЛА. По данным телеграм-канала Mash, мужчину атаковали "специально и прицельно". Он скончался на месте.

Саша Конь стал известен в Сети в начале апреля. Все началось с небольшого скандала: на него пожаловались автовладельцы. Водители потребовали привлечь его к ответственности и оштрафовать за то, что он с большой повозкой мешал движению на дороге.

Журналисты выяснили, что мужчине 37 лет, он родом из Ставрополя и планировал совершить пешее путешествие из Рязанской области в Бразилию. Для этого сделал 300-киллограмовую повозку в автосервисе и прикрепил ее к себе тросом – за это и получил прозвище Саша Конь (некоторые издания утверждают, что его настоящее имя – Алексей).

По его словам, в зависимости от погодных условий в день он преодолевал от 15 до 30 километров. Мужчина также придерживался здорового образа жизни: исключил вредные привычки и убрал из рациона мясо.

После того, как стало известно о путешественнике и его необычной мечте, многие издания стали следить за передвижениями Саши Коня. Его стали узнавать на улицах, фотографироваться и даже заказывали рекламу на повозке.

Хотя по пути Саша Конь старался ни с кем не общаться, особо настойчивым все же отвечал на вопросы. В Сети появилось последнее короткое видео с ним.

Каждый в этой жизни должен пройти путь, коротким он будет или длинным – решит судьба. А вот счастливым или нет – решаем уже только мы сами.
путешественник, известный как Саша Конь

Ролик был снят в Калуге незадолго до трагедии. До бразильского города Рио-де-Жанейро путешественнику оставалось преодолеть путь примерно в 12 тысяч километров по прямой.

"Этот мужик был мне реально дорог"

Фото: телеграм-канал Mash

На гибель путешественника откликнулся блогер Саша Конь (настоящее имя – Александр Яскевич). Он стал известен в Сети еще задолго до своего "тезки" и был одним из тех, кто внимательно следил за сообщениями о его передвижениях на пути в Бразилию.

Я сейчас в лютом помрачении сознания, все новости про дядьку ловил, потому что понятно, почему. Этот мужик был мне реально дорог.
Саша Конь
блогер

Позже звезда соцсетей опубликовал еще один пост в личном блоге, в котором рассказал, что из-за одинаковых псевдонимов в Сети произошла путаница. Из-за этого его телефон "разрывался" от уведомлений: ему писали знакомые и незнакомые люди с уточнениями, жив ли он. Также активизировались хейтеры, которые обрадовались печальным новостям. Другая категория пользователей и вовсе предположила, что якобы ВСУ действительно могли "охотиться" за российским блогером, поэтому тезку-путешественника убили "по ошибке".

"Я вчера весь вечер сидел и читал некрологи про себя самого. Я, конечно, сразу дал понять "не, чуваки, это не я", но это не особо помогло. <...> Ощущение, мягко сказать, не очень", – отметил блогер.

Он также добавил, что мечта путешественника была "безумной", но при этом у него была "железная воля", чтобы ее исполнить.

