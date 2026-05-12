Эксперт Мкртчян: купить выгодные места в поезде можно в день начала продаж до 08:00

В сезон летних отпусков многие отправятся в путешествие на южные курорты России на поездах. Однако билеты на эти направления быстро раскупают, предупредили эксперты. В какой момент важно их приобрести и о чем еще стоит помнить пассажирам, разбиралась Москва 24.

"Горящие" билеты

Железнодорожные билеты на российский юг нужно приобретать оперативно, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Если говорить о южном направлении от Москвы до Сочи, Анапы или Симферополя, совершать покупку стоит ровно за 90 дней до поездки. Причем рекомендуется приобретать места до 08:00, не позже, потому что буквально через 10 минут нижних полок не останется", – отметил эксперт.

По его словам, последними разбирают верхние плацкартные или боковые места, в том числе возле туалета, где не всем комфортно спать.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России Особенно важно сразу покупать билеты большим семьям, которым необходимо целое купе. Эти варианты летом тоже быстро расходятся, и часто возникает ситуация, что родственники едут в разных вагонах.

Эксперт добавил, что самые привлекательные цены предлагают в момент, как только открылись продажи. Динамического ценообразования в сторону минуса у РЖД не наблюдается. Например, если авиакомпании объявляют распродажи, так как среди них существует конкуренция, в железнодорожных перевозках такого нет. Поэтому, если купить билет, например, за 13 тысяч рублей рублей на старте продаж, через 50–90 дней он будет стоить 18–19 тысяч, указал Мкртчян.

Он также отметил, что, если выкупить детские билеты со скидкой в 50% и не ехать с ребенком, пассажиру предложат доплатить за место. В случае отказа деньги вернут, а полку могут продать другому, рассказал специалист.

Правила пользования

В поездах нередко возникают споры, могут ли пассажиры с верхних полок использовать занятые нижние. Как рассказала Москве 24 адвокат Полина Денисова, ответ на этот вопрос указан в нормативных документах.

"Тот, кто едет сверху, может законно воспользоваться столом и нижней полкой. Такое право предоставляется исключительно для приема пищи трижды в день. На завтрак отводится до 30 минут в период с 07:00 до 10:00, на обед полагается до одного часа с 12:00 до 15:00, а на ужин – еще полчаса с 19:00 до 21:00", – объяснила эксперт.



В любое другое время использование нижней полки для работы за компьютером, чтения или просто отдыха возможно только с добровольного согласия соседа снизу, добавила Денисова.





Полина Денисова адвокат Пассажир имеет право отказать, и закон будет на его стороне, так как предоставление места вне графика еды является его правом, а не обязанностью. Если же сосед препятствует доступу к столу в установленные часы, можно решить вопрос через проводника, который обязан обеспечить условия для приема пищи.

Также адвокат объяснила, что детские билеты, купленные со скидкой в 50%, предоставляются в рамках государственной льготы для подростков от 10 до 17 лет. Поэтому она носит строго целевой характер и не предназначена для использования взрослым. Обмануть систему не получится, так как она фиксирует возраст пассажира, заключила Денисова.

