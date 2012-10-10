На западе Москвы в реку упал автомобиль

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На западе столицы в среду иномарка упала в реку Сетунь. Обошлось без пострадавших. ЧП произошло в районе улицы Дорогобужской.
"Легковой автомобиль BMW упал в реку Сетунь. Пострадавших нет", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Напомним, в воскресенье автомобиль Chery упал в реку на Николоямской набережной. Машину вытащили с помошью специального крана, водитель отделался легкими травмами.