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10 октября 2012, 11:23

Происшествия

На западе Москвы в реку упал автомобиль

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе столицы в среду иномарка упала в реку Сетунь. Обошлось без пострадавших. ЧП произошло в районе улицы Дорогобужской.

"Легковой автомобиль BMW упал в реку Сетунь. Пострадавших нет", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, в воскресенье автомобиль Chery упал в реку на Николоямской набережной. Машину вытащили с помошью специального крана, водитель отделался легкими травмами.

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