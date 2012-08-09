"Коммерсантъ": четверг, 9 августа 2012 года

"Открытие" кладут в банк

ФК покупает большую долю Номос-банка

Крупнейшая за последние годы сделка на российском банковском рынке может состояться уже в ближайшие дни. По сведениям “Ъ”, блокирующий пакет в Номос-банке более чем за 10 млрд рублей продает чешская PPF Group. Большую его часть – почти 20% акций – покупает ФК "Открытие". Сделка будет закрыта в ближайшее время. По мнению экспертов, эта сделка может стать первым этапом более масштабного проекта по объединению Номос-банка и банковского бизнеса ФК "Открытие".

Светлана Дементьева, Денис Скоробогатько, Елена Киселева, "Ъ"

Компаниям не хватает длинного рубля

Банки сокращают сроки кредитования

Во втором квартале ЦБ зафиксировал рост спроса на банковские кредиты со стороны корпоративных заемщиков почти в три раза по сравнению с началом года. При этом потребность компаний в длинных деньгах вдвое больше, чем в коротких. Однако банки, опасаясь ухудшения финансового положения заемщиков-юридических лиц, не спешат воспользоваться ситуацией для наращивания портфелей, а, напротив, сокращают сроки кредитования и ужесточают условия по долгосрочным кредитам.

Ксения Дементьева, "Ъ"

Дмитрий Медведев стал на защиту Южной Осетии

По случаю четвертой годовщины "принуждения Грузии к миру"

Вчера, в четвертую годовщину операции "по принуждению Грузии к миру", Дмитрий Медведев посетил столицу Южной Осетии. Премьер пообещал республике поддержку со стороны России, а президент Южной Осетии Леонид Тибилов поблагодарил его за защиту от "агрессора" в 2008 году. Между тем социологи "Левада-центра" выяснили, что уже треть россиян склоняются к тому, что Абхазия и Южная Осетия должны быть включены в состав России.

Сергей Горяшко, "Ъ"

Борису Титову занесли второе дело ЮКОСа

Михаил Ходорковский официально обратился к омбудсмену по защите прав предпринимателей

Сегодня в Центр общественных процедур (ЦОП) "Бизнес против коррупции", одним из сопредседателей которого является омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов, будут переданы документы по второму делу бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Будет ли дело рассмотрено центром, в течение следующей недели решат сопредседатели ЦОП. Процедура рассмотрения дела может продлиться несколько месяцев. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант "особого простора" для экспертов центра не видит, поскольку нарушения в деле ЮКОСа "давно признаны многими авторитетными людьми".

Софья Самохина, "Ъ"

Религиозные организации избавляют от всего нежелательного

Минюст отрегулирует правила их создания

Минюст обнародовал проект поправок в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", cогласно которому в религиозных организациях не смогут состоять иностранцы, чье пребывание в России нежелательно, а также лица, в действиях которых "содержатся признаки экстремистской деятельности". Эксперты предполагают, что поправки усложнят жизнь "альтернативным течениям религий".

Таисия Бекбулатова, "Ъ"

"Доброй машине пропаганды" подбирают ключ разжигания

На сайте Алексея Навального ищут экстремизм

Прокуратура усмотрела признаки экстремизма в деятельности оппозиционера Алексея Навального. Прокуроры требуют от суда признать экстремистской листовку, от имени "Единой России" распространяемую через сайт "Добрая машина пропаганды", открытый господином Навальным. В ее тексте говорится, что жители регионов, менее активно голосовавших за партию, будут оплачивать услуги ЖКХ по куда более высоким тарифам. Если листовку признают экстремистской, считают юристы, сайт оппозиционера будет закрыт, а ему самому грозит уголовное дело.

Григорий Туманов, "Ъ"

Долг аукционом скрасят

Имущество России в Швеции уйдет с молотка

Как стало известно “Ъ”, 7 сентября здание торгпредства РФ в Швеции, оцененное в €7 млн, может быть продано за долги – для обеспечения требований немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера. В МИД РФ “Ъ” заявили, что принудительная продажа здания "неизбежно нанесет серьезный ущерб российско-шведским отношениям". Опасаясь подобных последствий, глава МИД Швеции Карл Бильдт, как стало известно “Ъ”, попытался воспрепятствовать проведению аукциона. Его усилия пока ни к чему не привели, но уже вызвали серьезный скандал в Швеции.

Елена Черненко, Анастасия Горшкова, "Ъ"