Москвичке, сбившей насмерть пять человек, дали восемь лет колонии

Екатерина Заул. Фото: ИТАР-ТАСС

Ногинский городской суд приговорил к восьми годами колонии москвичку Екатерину Заул, которая находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбила насмерть пять человек в Подмосковье.

Суд не нашел смягчающих обстоятельств в уголовном деле и приговорил Заул к восьми годам колонии-поселения, как требовала сторона обвинения, сообщает РАПСИ.

Защита намерена обжаловать приговор.

Резонансное ДТП произошло 21 июля текущего года в подмосковном поселке Купавна. Иномарка, за рулем которой находилась нетрезвая москвичка, сбила насмерть пятерых пешеходов, в числе которых был семилетний ребенок. По данным следствия, это произошло из-за того, что Заул не справилась с управлением, совершая обгон попутного автомобиля.

23-летнюю москвичку судили по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Прокурор требовал приговорить подсудимую к восьми годам лишения свободы, а также лишить ее права управления автомобилем на три года. Родственники погибших настаивали на возмещении материального и морального ущерба на общую сумму более шести миллионов рублей