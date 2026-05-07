Более 30 локаций можно посетить на "Московской музейной неделе" 11–17 мая

"Московская музейная неделя" состоится с 11 по 17 мая. К примеру, гости смогут узнать историю войны с Наполеоном, а также о технологиях строительства прошлого. Подробности – в нашем материале.

Пушкин и Нюрнбергский процесс

Бесплатное посещение культурных учреждений города будет доступно в рамках "Московской музейной недели" с 11 по 17 мая.

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин напомнил, что акция проводится в столице более семи лет. Гостей будут ждать экспозиции, которые расположены в более чем 30 локациях.





Алексей Фурсин руководитель департамента культуры Москвы В числе наиболее популярных площадок – музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник, Галерея Ильи Глазунова и Государственный Дарвиновский музей.

Например, музей-панорама "Бородинская битва" 11 мая представит серию специальных мероприятий. Помимо основной экспозиции, посетители увидят репортажные зарисовки военного художника Николая Жукова с Нюрнбергского процесса на выставке "Нюрнберг. 80 лет уроку истории".

Еще один проект – "Ярославские ратники на защите Отечества" – познакомит с историей двух народных ополчений эпохи войн с Наполеоном. В завершении программы можно посетить лекцию, как изображали Михаила Кутузова в культуре и использовали его образ в агитации времен Великой Отечественной войны. Она пройдет в 15:00.

Музей Москвы и его филиалы откроют свои двери 12 мая. В главном здании на Зубовском бульваре посетители смогут изучить постоянную выставку "История Москвы" о том, как менялся облик столицы и повседневная жизнь горожан на протяжении веков. А 13 мая Государственный музей А. С. Пушкина представит экспозиции "Журнал "Современник". Последний проект Пушкина" и "Шедевры Всероссийского музея А. С. Пушкина". Посетители смогут ознакомиться с историей издания, основанного поэтом в 1836 году, а также увидеть живопись, графику и мемориальные предметы.

Эпоха царей и Битва за Москву

"Биокластер" на ВДНХ проведет лекции и мастер-классы 14 мая. В павильоне № 31 "Геология" гости узнают об эволюции книги, плюс все желающие смогут увидеть проект "12 признаков живого", который раскроет секреты устройства организмов. В павильоне № 28 гостям предложат познакомятся с изданиями по флористике и композициями из цветов. Также здесь расположена экспозиция "Жужжащий мир", которая расскажет о жизни насекомых.

Музей-заповедник "Коломенское" примет посетителей бесплатно 15 мая. В этот день гостям будут доступны все действующие выставки, включая "Архитектуру древнего города". Она посвящена технологиям строительства, выдающимся памятникам и мастерам, которые внедряли передовые решения. Еще одна крупная экспозиция – "Романовы. Путешествие из Петергофа в Москву" – приоткроет завесу тайны личной жизни царской семьи.

В усадьбе Измайлово 15 мая можно бесплатно посетить выставку "Измайлово – царская вотчина XVII века". Здесь можно узнать о периоде расцвета усадьбы через коллекцию чертежей, изразцов, сельскохозяйственных инструментов и элементов декора. Посетителям будут представлены подлинная водопроводная труба XVII века и кирпичи с клеймами и многое другое.

Государственный музей обороны Москвы 16 мая приглашает изучить историю Битвы за Москву. Здесь работают и тематические выставки, которые раскрывают боевой путь бронетанковых соединений, а также рассказывают о подвигах столичного народного ополчения.

В этот же день свободный вход и в Музей героев Советского Союза и России. Здесь получится познакомиться с историей подвигов начиная с 1934 года (когда было учреждено звание Героя Советского союза) и до настоящего времени. Среди временных проектов можно увидеть выставку "Зоя и Александр", которая раскрывает историю взросления и героизма семьи Космодемьянских. Еще одна важная часть программы – экспозиция "Русский мир. Возвращение", посвященная участникам специальной военной операции.

Галерея Александра Шилова станет участницей акции 17 мая. Ключевым элементом станет выставка "Вставай, страна огромная!", посвященная портретам участников Великой Отечественной войны.

Чтобы поучаствовать в акции, важно заранее выбрать экскурсию на сервисе "Мосбилет".

