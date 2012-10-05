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05 октября 2012, 12:07

Общество

Родители снова выйдут на пикет против системы питания в детсадах

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 6 октября, родители московских дошкольников выйдут на акцию протеста против новой системы питания в детских садах. Пикет состоится на Пушкинской площади в 11:00.

Мероприятие санкционировано мэрией Москвы, в нем могут участвовать не более 50 человек. В программе акции – создание детьми "Памятника детям – жертвам экспериментов" из лапши быстрого приготовления "Доширак" и других не самых полезных продуктов. Сообщается, что в настоящее время родители также готовят письмо президенту России Владимиру Путину.

Предстоящий пикет станет уже не первым в борьбе родителей и московских властей по поводу детского питания. 20 сентября состоялась акция протеста у здания столичного департамента образования. Люди требовали исключить из детского меню замороженные и растворимые продукты, утвердить общее базовое меню и вернуть в штат поваров, которые будут выведены из него с января 2013 года и переведены в штат фирм – поставщиков продуктов.

"Сейчас повар состоит в штате детского сада и подчиняется заведующей. Он может жестко контролировать и не использовать недоброкачественные продукты, которые поставляет компания, выигравшая тендер на поставку продуктов. В случае если повар будет подчиняться только руководству комбината питания, его функция независимого контроля будет фактически утрачена", – считает активистка общественной организации "Родительский контроль" Елена Бедуш.

В свою очередь замглавы управления координации деятельности департамента образования Александр Гаврилов заявил, что опасения родителей необоснованны. "Заведующие, как и раньше, будут контролировать качество продуктов. Также мы приглашаем к активному сотрудничеству в этой сфере родителей, как наиболее заинтересованных в этом лиц", – сказал он.

История вопроса

С 1 января 2012 года в детсадах столицы было введено новое двадцатидневное меню, разработанное специалистами НИИ питания РАМН и Московским фондом содействия санитарному и эпидемиологическому благополучию населения и утвержденное Роспотребнадзором. Однако родители дошкольников в разных округах столицы выразили недовольство качеством питания, в том числе блюдами из нового меню. Родители заявляли, что консервы, полуфабрикаты, витаминизированные добавки не только не полезны, но и вызывают у детей аллергию. Департамент образования провел встречи с родителями и экспертами, в итоге Роспотребнадзор предложил 12 изменений в действующее меню, которые согласованы с отделом детского питания НИИ питания РАМН. В частности, исчезли яичный меланж, замороженные блинчики и вареники. Однако, по мнению родителей, фактически меню не изменилось.
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