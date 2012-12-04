Три улицы назвали в честь героев Великой Отечественной войны

Столичные власти решили переименовать четыре улицы Москвы

Власти столицы приняли решение о переименовании нескольких улиц города. К примеру, три улицы получили свои названия в честь героев войны.

Улица Авиаконструктора Камова в районе Некрасовка будет переименована в улицу Константина Недорубова - в честь ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза. Улицу решили переименовать, чтобы не дублировать названия — другая улица Камова есть в районе Выхино-Жулебино.

Ново-Преображенской улице будет присвоено имя знаменитого летчика Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. Именно он стал прототипом главного героя в книге Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Название улицы Ново-Преображенская уберут, чтобы не возникало путаницы из-за существования Преображенской площади, улицы и набережной в том же районе Москвы.

Озерную улицу на границе с Московской областью переименуют в честь ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, пулеметчика Ивана Липчанского. Переименование также связано с повторяющимся названием: еще одна улица Озерная есть в Западном округе Москвы.

Руководитель Комитета общественных связей Александр Чистяков сообщил о переименовании еще одной московской улицы. Проектируемый проезд № 5051 был назван Зеленодольским проездом. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, название связано с городом Зеленодольском в Татарстане.

Напомним, недавно власти столицы приняли решение переименовать 11 Проектируемых проездов Москвы. Соответствующие предложения москвичей утвердила комиссия по переименованию улиц.