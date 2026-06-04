Кошка Лагерфельда до сих пор не получила обещанный миллион евро наследства

Домашняя кошка Шупетт дизайнера Карла Лагерфельда не получила обещанного наследства, сообщили СМИ. Подробности читайте в материале Москвы 24.

Адвокат для кошки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/choupetteofficiel

Любимая кошка Карла Лагерфельда по кличке Шупетт до сих пор не получила наследство, которое оставил ей умерший в 2019 году модельер. По данным издания Bild, он завещал питомице 1,3 миллиона евро, из-за чего пресса прозвала ее "самой богатой кошкой в мире".

Сейчас любимица модельера живет в Париже вместе с бывшей домработницей Лагерфельда Франсуазой Кашот и ее семьей. По словам женщины, ей пришлось нанять адвоката, чтобы оформить наследство кошки. Пока идут разбирательства, Шупетт живет за счет средств Кашот в обычной квартире. Получение наследства осложняется тем, что французское законодательство не позволяет животным напрямую получать деньги или имущество.

По данным СМИ, наследство модельера оценивалось в 200 миллионов долларов и включало квартиры в Париже, Риме и на Лазурном берегу, виллы в Биаррице и родном Гамбурге, коллекции мебели, антикварных украшений, одежды от кутюр, картины, скульптуры и iPod. Кроме того, дизайнер имел личную библиотеку, которая насчитывала около 300 тысяч томов, а также три автомобиля Rolls‑Royce.

При этом модельер не был женат и не имел детей. В одном из интервью он заявил, что не видел родственников около 40 лет и считал, что у него нет семьи.

В 2020 году французская пресса сообщала, что у умершего дизайнера есть семь наследников, включая "няню" кошки Кашот. Также в списке наследников крестник модельера и специалист по связям с общественностью. При жизни, по данным прессы, он называл их своей семьей.

В феврале 2026 года СМИ сообщили, что неизвестные пытались оспорить завещание Лагерфельда. По данным издания Bild, если документ признают недействительным, в силу вступит законная очередность наследования. Это значит, что состояние дизайнера может быть разделено между его племянниками и племянницами, поскольку две его сестры тоже умерли.

Необычное знакомство

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/choupetteofficiel

Кошка по кличке Шупетт появилась у Карла Лагерфельда случайно в 2011 году. Его друг Батист Джабикони уехал по делам и попросил Карла присмотреть за питомцем. Дизайнер сначала не решался взять животное, но потом все же согласился. После возращения хозяина Шупетт модельер отказался вернуть ему кошку.

Лагерфельд обеспечил ей шикарную жизнь. Она пила специальный "коктейль" из минеральной воды, завозимой из Швейцарии, Швеции, Великобритании и Германии. Ее рацион рассчитывал личный повар – в меню были печеночный паштет, курица и свежая рыба, которые подавались на серебряных тарелках по дизайну Goyard. Кошка часто обедала в модных парижских заведениях, где ей предлагали фирменные блюда с ее именем в названии.

У Шупетт был целый штат помощников: помимо личного повара, свой стилист, телохранитель и водитель. Ее переносили в брендовой сумке, косметичкой служил футляр, разработанный хозяином, а у самой кошки даже имелся планшет. Для нее вели аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) с сотнями тысяч подписчиков. Также Шупетт снималась в рекламной кампании японского косметического бренда Shu Uemura и позировала для календаря Opel Corsa.

Карл Лагерфельд даже выпустил линию аксессуаров в ее честь – носки и брелоки с изображением белой кошки. Про Шупетт также была издана книга.

